В Девяткино рядом с храмом нашли труп светловолосой женщины. Его привезли в тачке со стройки

Тело неизвестной женщины с русыми волосами найдено в ночь на 29 сентября у храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино. Как стало известно «Фонтанке», труп лежал примерно в 80 метрах от церкви в зарослях лопухов.
За час до полуночи житель дома на улице Главной увидел, как какой-то мужчина везет с территории стройки голого человека в тачке. Очевидец проследил путь рабочего и подробно описал всё это сотрудникам полиции, которые нашли в указанном месте труп неизвестной женщины, лежащий лицом вниз.