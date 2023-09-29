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    В Девяткино рядом с храмом нашли труп светловолосой женщины. Его привезли в тачке со стройки

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    21 комментарий

    Тело неизвестной женщины с русыми волосами найдено в ночь на 29 сентября у храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино. Как стало известно «Фонтанке», труп лежал примерно в 80 метрах от церкви в зарослях лопухов.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    За час до полуночи житель дома на улице Главной увидел, как какой-то мужчина везет с территории стройки голого человека в тачке. Очевидец проследил путь рабочего и подробно описал всё это сотрудникам полиции, которые нашли в указанном месте труп неизвестной женщины, лежащий лицом вниз.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 21

    Гость29 Сен 2023 в 15:12
    Это территориальность так меняют чтоб соседнему отделу с висяком разбираться? Такое было в каком то сериале, там труп через забор несколько раз перебрасывали.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 15:10
    Задворки Девяткино, не гуляйте там, не ходите к ним
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 15:10
    явно не питерцы, она целая
    +0−0
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