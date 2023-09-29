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    Петербург стал третьим в России по популярности среди туристов: чаще всего сюда едут из Москвы, Самары и Нижнего Новгорода

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    2 комментария

    В Петербург в сезон 2023 года приехало на 5% больше туристов, чем прошедшим летом. По числу туристов город занял третье место в России, уступив только Краснодарскому краю и Москве.

    Как показал анализ обезличенных данных абонентов, который провели эксперты «МегаФона», чаще всего в Петербург приезжают из Москвы, Самарской, Нижегородской и Мурманской областей. Кстати, именно Мурманская область стала лидером по росту спроса со стороны туристов: летом ее посетили на 39% больше россиян, чем в прошлом году. Также вырос интерес к Амурской области и Дагестану (+17%), а также к Забайкальскому краю и Калининградской области (+16%). Точками притяжения в этих регионах стали космодром Восточный, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, город-курорт Зеленоградск в Калининградской области.

    Больше всего путешествовали в этом году жители Москвы, Петербурга и Самары, а также Югры и Башкирии. Что касается петербуржцев, то чаще других ездят по стране люди 31–45 лет — на них приходится 48% поездок, еще около 28% любителей внутреннего туризма — это петербуржцы старше 50 лет.

    При этом, как отметили в «МегаФоне», в путешествиях по России люди тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 17:38
    Количество сапсанов нужно увеличить и скорость ускорить. Раньше сапсаны ездили за 3:30 теперь больше 4 часов. Ну что такое. У нас вообще есть инновации в РЖД?
    +0−0
    своих не бросаем29 Сен 2023 в 17:36
    в курсе мы кто сюда едет, из рубрики происшествия всё понятно.
    +0−0
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