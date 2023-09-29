Петербург стал третьим в России по популярности среди туристов: чаще всего сюда едут из Москвы, Самары и Нижнего Новгорода

В Петербург в сезон 2023 года приехало на 5% больше туристов, чем прошедшим летом. По числу туристов город занял третье место в России, уступив только Краснодарскому краю и Москве.
Как показал анализ обезличенных данных абонентов, который провели эксперты «МегаФона», чаще всего в Петербург приезжают из Москвы, Самарской, Нижегородской и Мурманской областей. Кстати, именно Мурманская область стала лидером по росту спроса со стороны туристов: летом ее посетили на 39% больше россиян, чем в прошлом году. Также вырос интерес к Амурской области и Дагестану (
Больше всего путешествовали в этом году жители Москвы, Петербурга и Самары, а также Югры и Башкирии. Что касается петербуржцев, то чаще других ездят по стране люди
При этом, как отметили в «МегаФоне», в путешествиях по России люди тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.