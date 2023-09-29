Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию. Мероприятия по призыву начнутся 1 октября и закончатся 31 декабря. Соответствующий документ в пятницу, 29 сентября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.



Призывать будут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Набрать на срочную службу планируется 130 тысяч человек.



Также в документе говорится, что с 1 октября начнут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок срочной службы истёк.



В 2022 году осенний призыв перенесли на месяц. Тогда призвать планировали 120 тысяч россиян.