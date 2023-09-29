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    Путин подписал указ о начале осеннего призыва

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    11 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию. Мероприятия по призыву начнутся 1 октября и закончатся 31 декабря. Соответствующий документ в пятницу, 29 сентября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    Призывать будут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Набрать на срочную службу планируется 130 тысяч человек.

    Также в документе говорится, что с 1 октября начнут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок срочной службы истёк.

    В 2022 году осенний призыв перенесли на месяц. Тогда призвать планировали 120 тысяч россиян.

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    Комментарии 10

    Гость29 Сен 2023 в 16:59
    Армия должна состоять из профессионалов!
    +0−0
    Вячеслав Русаков29 Сен 2023 в 16:58
    Верунчик! Готовься!

    (С)
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:56
    Все идет по плану в строгом соответствии с законом
    +0−0
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