Спортсменов из РФ допустили до Паралимпиады в Париже. Но приостановили членство российского комитета

Российские спортсмены получили право выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, но в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение 29 сентября принял Международный паралимпийский комитет.

Одновременно с этим Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за приостановление членства Паралимпийского комитета РФ.

Решение было принято 29 сентября в Бахрейне. Уточняется, что 90 делегатов проголосовали за частичное приостановление членства, 56 — против, шестеро воздержались.