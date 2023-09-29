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    Спортсменов из РФ допустили до Паралимпиады в Париже. Но приостановили членство российского комитета

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    7 комментариев

    Российские спортсмены получили право выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, но в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение 29 сентября принял Международный паралимпийский комитет.

    Одновременно с этим Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за приостановление членства Паралимпийского комитета РФ.

    Решение было принято 29 сентября в Бахрейне. Уточняется, что 90 делегатов проголосовали за частичное приостановление членства, 56 — против, шестеро воздержались.

    Права членства Паралимпийского комитета России приостанавливаются на два года (при условии пересмотра на следующей очередной Генеральной ассамблее). В решении Генассамблеи также говорится, что Паралимпийский комитет России не может организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.

    Позже Генеральная ассамблея МПК обсудит статус членства комитета Белоруссии.

    Паралимпийский комитет России имеет право обжаловать решение Генеральной ассамблеи МПК в Независимом апелляционном трибунале. Если апелляция не будет удовлетворена, отстранение останется в силе до повторного рассмотрения на Генеральной ассамблее МПК 2025 года.

    Россия лишилась членства в организации в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте. Тогда паралимпийцев из РФ не допустили на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. На играх-2018 в Пхенчхане и Играх в Токио в 2021 году россияне вышли под нейтральным статусом. В 2021 году российские спортсмены завоевали 118 медалей, среди которых — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

    После начала специальной военной операции на Украине МПК не допустил до соревнований российских спортсменов для участия в Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.

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    Комментарии 7

    Гость29 Сен 2023 в 16:51
    Для паралимпийцев пора учреждать новую палату парламента - Парадуму.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:34
    Опять бью мимо, опять бью мимо,
    Хоть цель близка,
    Последние силы, последние силы
    Собрав для броска.
    Как будто мной правит, как будто мной правит
    Чья-то злая рука.
    О, невыносимо, о, невыносимо
    Быть в шкуре быка!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:29
    а я собак люблю. никогда не подводят дорогие!
    +0−0
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