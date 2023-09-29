Спортсменов из РФ допустили до Паралимпиады в Париже. Но приостановили членство российского комитета

Российские спортсмены получили право выступать на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, но в индивидуальном и нейтральном статусе. Такое решение 29 сентября принял Международный паралимпийский комитет.
Одновременно с этим Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за приостановление членства Паралимпийского комитета РФ.
Решение было принято 29 сентября в Бахрейне. Уточняется, что 90 делегатов проголосовали за частичное приостановление членства, 56 — против, шестеро воздержались.
Права членства Паралимпийского комитета России приостанавливаются на два года (при условии пересмотра на следующей очередной Генеральной ассамблее). В решении Генассамблеи также говорится, что Паралимпийский комитет России не может организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.
Позже Генеральная ассамблея МПК обсудит статус членства комитета Белоруссии.
Паралимпийский комитет России имеет право обжаловать решение Генеральной ассамблеи МПК в Независимом апелляционном трибунале. Если апелляция не будет удовлетворена, отстранение останется в силе до повторного рассмотрения на Генеральной ассамблее МПК 2025 года.
Россия лишилась членства в организации в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте. Тогда паралимпийцев из РФ не допустили на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. На играх-2018 в Пхенчхане и Играх в Токио в 2021 году россияне вышли под нейтральным статусом. В 2021 году российские спортсмены завоевали 118 медалей, среди которых — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.
После начала специальной военной операции на Украине МПК не допустил до соревнований российских спортсменов для участия в Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.