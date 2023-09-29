Немецкий оружейный концерн создаст предприятие на Украине: новости СВО за 29 сентября

С 3 октября российские машины перестанут пускать в Норвегию Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 сентября.



Немецкий оружейный концерн создаст предприятие на Украине Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило оружейному концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине. Концерн объединится с «Украинской оборонной промышленностью», рассказали в пресс-службе Rheinmetall.

— Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военной техники, — написано в пресс-релизе концерна.



В Rheinmetall также добавили, что первое время сотрудничество будет сосредоточено на ремонте и обслуживании военной техники, которую поставляет Германия Киеву. Лишь на поздних этапах концерн начнет производить избранную продукцию на территории Украины.

Украинский беспилотник обесточил населенные пункты в Курской области В Курской области системы ПВО сбили дроны, атаковавшие район. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале. Спустя 10 минут он написал новое сообщение — о том, что беспилотник скинул взрывные устройства.

— В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница, — написал Роман Старовойт.



Информации о пострадавших в результате атаки дронов не поступало. Позже Минобороны заявило, что за ночь дежурные средства ПВО сбили 10 БПЛА над Курской областью и один — над Калужской. Норвегия запретит въезд российским машинам с 3 октября Норвегия запретит въезжать в страну автомобилям с российскими номерами. Запрет вступит в силу 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Ранее ограничение на въезд российских машин ввели в Эстонии, Литве, Финляндии и Польше. Страны ЕС начали запрещать въезжать автомобилям с российскими номерами после того, как Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором указала, что антироссийские санкции распространяются на личный транспорт.



В Генштабе рассказали о планах на мобилизацию этой осенью Замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский рассказал на брифинге о планах на мобилизацию этой осенью. Он заявил, что в Генеральном штабе «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет».

По словам Владимира Цимлянского, потока добровольцев и контрактников достаточно для выполнения возложенных задач. По его словам, число желающих принять участие в СВО в последнее время «значительно увеличилось», Минобороны даже расширило сеть пунктов отбора граждан на службу.



В Приморье задержали двух поджигателей военкомата В Приморье полиция задержала двух мужчин, которые пытались поджечь военкомат, предположительно, по указаниям украинских кураторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Попытка поджога произошла утром в четверг. Мужчины бросили два коктейля Молотова в окно военкомата, после чего у здания загорелась оконная рама. Вскоре огонь сам потух, а обвиняемые скрылись, оставив на месте преступления еще две бутылки с горючим.

Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 31 и 51 года. Предположительно, они действовали по указанию украинских кураторов, проводятся следственные мероприятия.



Российских спортсменов допустят до Паралимпиады в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. О допуске спортсменов говорится в решении делегатов Генассамблеи МПК в Бахрейне.

Комитет отказался продлевать полный запрет на участие россиян в соревнованиях: за это решение проголосовали 65 членов, а против — 75. Еще 16 человек воздержались.



Решение о том, выйдут ли паралимпийцы под нейтральным флагом или под российским, еще не принято.