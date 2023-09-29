В Петербурге из Артиллерийского музея украли экспонаты на 5 миллионов рублей

Более тридцати советских орденов и медалей исчезли из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ в Петроградском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 сентября.



По предварительным данным, награды похитили из зала на первом этаже дома №7 в Александровском парке, отжав стекло витрины. В воскресенье они были на месте, накануне днём заметили недостачу.

После вынужденной инвентаризации выяснилось, что утрачены в том числе ордена маршала артиллерии Василия Казакова. Общий ущерб, по оценке музейщиков, — порядка 5 миллионов рублей. С исторической точки зрения, понятно, бесценно.