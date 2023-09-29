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    В Петербурге из Артиллерийского музея украли экспонаты на 5 миллионов рублей

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    8 комментариев

    Более тридцати советских орденов и медалей исчезли из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ в Петроградском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 сентября.

    По предварительным данным, награды похитили из зала на первом этаже дома №7 в Александровском парке, отжав стекло витрины. В воскресенье они были на месте, накануне днём заметили недостачу.

    После вынужденной инвентаризации выяснилось, что утрачены в том числе ордена маршала артиллерии Василия Казакова. Общий ущерб, по оценке музейщиков, — порядка 5 миллионов рублей. С исторической точки зрения, понятно, бесценно.

    Полиция проводит проверку.

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    Комментарии 8

    Панкихой29 Сен 2023 в 15:11
    Немецкие ордена и медали там потырили ещё в 90е-2000е. Денацифицировали, так сказать. Теперь пришло время декоммунизации.
    +0−0
    Софокл Аристархович'29 Сен 2023 в 15:11
    А кто-то сейчас на банкете произносит знакомую фразу: "...а на полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину "Москвич"!. Новая модель!"
    (к/ф "Бриллиантовая рука")
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 15:07
    Наверное, кто-то задумал сменить руководство музеем на кого-нибудь своего?..
    +0−0
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