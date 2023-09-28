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    Полиция проверяет сообщение о пропаже орденов из Артиллерийского музея в Петербурге

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    4 комментария

    В полицию сообщили о пропаже нескольких советских орденов из экспозиции военно-исторического Музея артиллерии. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку и разбираются в ситуации. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Ценность орденов не уточняется. Пресс-служба музея не ответила на звонок «Фонтанки».

    Директор военно-исторического Музея артиллерии Валерий Крылов на вопрос о пропаже орденов ответил: «Идет работа, я ничего конкретного не могу сказать».

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    МузейОрдена
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    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 4

    Гость28 Сен 2023 в 18:13
    Зовите Пиотр...ого!
    У него в запасниках все ровно )))
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:12
    ничего святого у запутинцев нет
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:10
    один вона милонов носит. сутулова называется.
    +0−0
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