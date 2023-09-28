Полиция проверяет сообщение о пропаже орденов из Артиллерийского музея в Петербурге

В полицию сообщили о пропаже нескольких советских орденов из экспозиции военно-исторического Музея артиллерии. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку и разбираются в ситуации. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



Ценность орденов не уточняется. Пресс-служба музея не ответила на звонок «Фонтанки».

Директор военно-исторического Музея артиллерии Валерий Крылов на вопрос о пропаже орденов ответил: «Идет работа, я ничего конкретного не могу сказать».