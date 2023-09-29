Две школы пострадали из-за обстрелов в двух регионах России

Село Гоголевка в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом 29 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.



По его данным, серьезно пострадало здание бывшей школы. Кроме того, в четырех домах выбило окна, повреждены фасады и водонапорная башня. Осколками также перебило линии электроснабжения. Никто из жителей не пострадал. Специалисты приступят к ремонту, когда это будет безопасно, добавил Старовойт.

Еще одно село обстреляли в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки снарядов попали в два частных дома в селе Дорогощь: там выбило окна, повреждены фасады, крыши и заборы, а также один автомобиль. Кроме того, осколки попали в здание местной школы. Однако губернатор напомнил, что учебный процесс в этом районе проходит в дистанционном формате. Пострадавших нет.