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    Две школы пострадали из-за обстрелов в двух регионах России

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    3 комментария

    Село Гоголевка в Курской области обстреляли со стороны Украины. Об этом 29 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

    По его данным, серьезно пострадало здание бывшей школы. Кроме того, в четырех домах выбило окна, повреждены фасады и водонапорная башня. Осколками также перебило линии электроснабжения. Никто из жителей не пострадал. Специалисты приступят к ремонту, когда это будет безопасно, добавил Старовойт.

    Еще одно село обстреляли в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки снарядов попали в два частных дома в селе Дорогощь: там выбило окна, повреждены фасады, крыши и заборы, а также один автомобиль. Кроме того, осколки попали в здание местной школы. Однако губернатор напомнил, что учебный процесс в этом районе проходит в дистанционном формате. Пострадавших нет.

    Ранее мужчина пострадал при обстреле села Шебекино в Белгородской области. В этот момент он косил траву.

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    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 15:11
    Успокойтесь! Все идет по плану!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:55
    Если кремлю все равно, то почему меня это должно интересовать.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 13:46
    Начнется призыв, всем придется надавать " по балде" и закидать чем будет кинуться.
    +0−0
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