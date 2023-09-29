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    Петербуржец, на катере которого едва не утонули люди, пойдет под суд

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    1 комментарий

    Транспортная прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении владельца моторной лодки. Он сдал ее в прокат, и пассажиры едва не утонули. Подробности сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 29 сентября.

    Инцидент произошел поздно вечером 20 июля на Малой Невке. Мужчина сдал в прокат лодку четырем клиентам. При этом у арендаторов не было удостоверений для управления судном и необходимых навыков.

    История чуть не закончилась трагедией: катер начал набирать воду и тонуть при развороте у Большого Петровского моста. В итоге судно затонуло, но пассажиры успели спастись и самостоятельно доплыть до берега. Никто не пострадал.

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    Против владельца катера возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Вскоре он предстанет перед судом. Санкция статьи предусматривает как штраф, так и лишение свободы сроком до двух лет.

    Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 155 Петербурга для рассмотрения по существу.

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    Комментарии 1

    altai59729 Сен 2023 в 12:56
    Я понял речь о НЕ регистрате до 200кг (мотор 9.9 л.с). Права НЕ нужны. Ответственность НА капитане судоводителе - о нем НИ слова.
    Почему лодка черпнула воды? Дыра? Перегруз? Резкий манёвр?
    Как проверить навыки?
    Сами придумали статью 238, сами наказывают, цирк…
    +1−0
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