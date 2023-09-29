Петербуржец, на катере которого едва не утонули люди, пойдет под суд

Транспортная прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении владельца моторной лодки. Он сдал ее в прокат, и пассажиры едва не утонули. Подробности сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 29 сентября.
Инцидент произошел поздно вечером 20 июля на Малой Невке. Мужчина сдал в прокат лодку четырем клиентам. При этом у арендаторов не было удостоверений для управления судном и необходимых навыков.
История чуть не закончилась трагедией: катер начал набирать воду и тонуть при развороте у Большого Петровского моста. В итоге судно затонуло, но пассажиры успели спастись и самостоятельно доплыть до берега. Никто не пострадал.
Против владельца катера возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка