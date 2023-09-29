Беглов одобрил проект бюджета Петербурга на 2024 год. Документ отправляется в ЗакС

Губернатор Петерубрга Александр Беглов на заседании правительства 29 сентября одобрил проект постановления о законопроекте о бюджете на 2024 год и плановые 2025-2026 годы. Трансляция ведется на сайте Смольного. Теперь документ будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание города.
«Драйвером роста будут налоговые доходы», - пояснила глава комитета финансов Светлана Енилина, представляя законопроект. Она добавила, что проект бюджета строится на «базовом сценарии» прогноза экономического и социального развития города.
Доходы в 2024 году составят, как ожидается, 1,168 млрд рублей, расходы – 1,298 млрд, дефицит - 129,7 млрд рублей. В 2025 году город планирует получить доходы в размере 1,259 млрд, расходы – 1,315 млрд рублей, дефицит и источники финансирования дефицита – 55,9 млрд рублей. В 2026 году аналогичные показатели составят 1,355, 1, 377 трлн рублей и 21,9 млрд рублей.
Енилина пояснила, что объем налогов по НДФЛ будет увеличиваться на 7-9% в год. Кроме того, чиновники ждут еще 310 млн рублей в 2024 году собранных в рамках курортного сбора.
Кроме того, будет расти долг бюджета в процентном соотношении к собственным доходам города. Согласно представленному на заседании графику, на начало 2024 года он составит 88 млрд (8,4%), на начало 2025 — 57 (13,8%), к 2026 году — 213 млрд рублей (17,2%), к началу 2027-го — 234 млрд (17,5%).
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, каким будет бюджет города на следующий год.