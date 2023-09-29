Беглов одобрил проект бюджета Петербурга на 2024 год. Документ отправляется в ЗакС

Губернатор Петерубрга Александр Беглов на заседании правительства 29 сентября одобрил проект постановления о законопроекте о бюджете на 2024 год и плановые 2025-2026 годы. Трансляция ведется на сайте Смольного. Теперь документ будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание города.



«Драйвером роста будут налоговые доходы», - пояснила глава комитета финансов Светлана Енилина, представляя законопроект. Она добавила, что проект бюджета строится на «базовом сценарии» прогноза экономического и социального развития города.

