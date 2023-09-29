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    Центробанк заметил, что рынок ипотеки перегрелся

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    11 комментариев

    Банк России заметил признаки перегрева на рынке ипотеки. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме 29 сентября. Ее цитирует ТАСС.

    «В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, — 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка, он, к сожалению, сохраняется», — заявила глава ЦБ.

    Набиуллина подчеркнула, что некоторые банки продолжают использовать недобросовестные схемы. Например, предлагают очень низкие ставки не на весь срок кредитования, а на 1–2 года, чтобы привлечь клиентов. Председатель Центробанка отметила, что регулятор будет следить за качеством ипотеки и, в случае необходимости, «принимать более жесткие меры».

    Ранее стало известно, что летом жители Петербурга и Ленобласти купили в полтора раза больше квартир, чем в прошлом году. Вслед за спросом выросли и цены.

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    Комментарии 11

    Гость29 Сен 2023 в 12:34
    Больше ничего не умеют как 20 эт убогие строить и колхоз из деревень в кредиты загонять
    +1−1
    Гость29 Сен 2023 в 12:31
    Заметил… заметил что «богатые» граждане закредитованы до одного места, до 80% от получаемого дохода уходит на погашения кредитов. Ситуация в экономике очень сложная и возможно многие и не собираются отдавать эти кредиты. Вот это и беспокоит Эльвиру повелительницу денежных потоков.
    +1−1
    Гость29 Сен 2023 в 12:29
    Только заметили? Да давно уже.
    +0−0
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