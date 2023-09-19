Летом в Петербурге и Ленобласти купили в полтора раза больше квартир, чем в прошлом году. Вслед за спросом подросли и цены

С начала июня до конца августа в Петербурге и пригородных районах Ленобласти продали 22,9 тыс. квартир — это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в «Петербургской Недвижимости» (Setl Group). Из них почти половина продаж пришлась на август. Ажиотаж на рынке привел к повышению цен в Петербурге, хотя до этого их колебания были незначительны.
Самыми популярными по-прежнему остаются квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области — на эту локацию приходится почти пятая часть (19%) всех сделок. На втором месте городские районы с активным строительством — Невский (11%) и Приморский (10%).
По количеству квартир в продаже лидируют также Всеволожский и Приморский районы, а также Пушкинский — на них приходится 45% от всего объема, или 41,8 тыс. квартир. Всего же объем предложения на конец лета составил 3,6 млн кв. м жилья (в сегменте «масс-маркет»), сохранившись на уровне начала года.
Чаще всего в массовом сегменте приобретают однокомнатные квартиры (43%) — их доля сократилась, зато доля студий выросла до 28%. Снизился интерес к двухкомнатным квартирам — на них теперь приходится 21%, «трешек» купили больше — 8%.
Драйвером рынка стали ипотечные программы — в кредит приобретено 88% квартир, рассрочкой воспользовались 7% покупателей, еще 5% сразу заплатили 100% стоимости.
На конец августа цена предложения в петербургских новостройках класса масс-маркет составила 221,4 тыс. рублей за кв. м. Как отметила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», колебания цен с весны 2022 года были незначительны — и только в августе 2023 года повышение ключевой ставки и выросший спрос (всего за август продали около 10,6 тыс. квартир) привели к росту цен в более чем половине объектов на 1% и выше. Общее повышение средней цены за лето составило около 2,5%. При этом в Ленинградской области средняя цена в августе сохранилась на прежнем уровне — 142,9 тыс. рублей.
На региональных покупателей пришлось 46% сделок. Чаще всего квартиры в петербургской агломерации покупают жители из Мурманской области, Москвы и Московской области, а также из Архангельской области.
В сентябре объем спроса на новостройки продолжит расти — как и цены. Стимулирует спрос то, что с 1 октября вступят в силу новые ограничения: сложнее станет получить ипотеку покупателям с высокой кредитной нагрузкой и небольшим первоначальным взносом. Также повышение ключевой ставки приведет к новому росту ставок по ипотеке.