Летом в Петербурге и Ленобласти купили в полтора раза больше квартир, чем в прошлом году. Вслед за спросом подросли и цены

С начала июня до конца августа в Петербурге и пригородных районах Ленобласти продали 22,9 тыс. квартир — это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в «Петербургской Недвижимости» (Setl Group). Из них почти половина продаж пришлась на август. Ажиотаж на рынке привел к повышению цен в Петербурге, хотя до этого их колебания были незначительны.

Самыми популярными по-прежнему остаются квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области — на эту локацию приходится почти пятая часть (19%) всех сделок. На втором месте городские районы с активным строительством — Невский (11%) и Приморский (10%).