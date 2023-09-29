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    Трагедия в Орле: ребёнок сбежал из детсада и попал в больницу с тяжёлой травмой

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    11 комментариев

    Трёхлетний мальчик получил серьёзную травму, сумев выбраться за пределы детского сада незаметно для сотрудников. Его сбила машина.

    По данным СК, инцидент произошёл 28 сентября. Ребёнок, «просочившись через прутья забора», сбежал из детского сада, выскочил на проезжую часть и попал под грузовую машину. С открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали.

    Следователи СК по Орловской области возбудили уголовное дело о халатности. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК доложить о ходе расследования.

    «В рамках следствия будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. Также следователями инициирована передача материала по факту ДТП из органов полиции в свое производство», — отмечается в сообщении.

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    ОрелРебенок попал в ДТПРебенок пострадал в ДТПСбежал из детского сада
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    Комментарии 11

    Гость29 Сен 2023 в 11:17
    многие уходят, убегают, но не всех убивает.
    +0−1
    Гость29 Сен 2023 в 11:14
    Я тоже убегал из детского сада.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:13
    Естественный отбор.
    +0−2
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