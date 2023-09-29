Трёхлетний мальчик получил серьёзную травму, сумев выбраться за пределы детского сада незаметно для сотрудников. Его сбила машина.



По данным СК, инцидент произошёл 28 сентября. Ребёнок, «просочившись через прутья забора», сбежал из детского сада, выскочил на проезжую часть и попал под грузовую машину. С открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали.



Следователи СК по Орловской области возбудили уголовное дело о халатности. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК доложить о ходе расследования.

