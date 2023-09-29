С «меди» на оптоволокно. Как интернет в Петербурге становится быстрее

Санкт-Петербург — один из самых красивых городов на свете. Это не нуждается в подтверждении, но на всякий случай мы даем вам возможность посмотреть на фотографии и убедиться еще раз.

В среду, 27 сентября, прошла церемония премии «(От)Личный Петербург». «Фонтанка» наградила победителей в 13 номинациях — самые красивые, популярные и фотогеничные места, компании и активности города.



Мы видим, что горожанам нравится выбирать самых-самых, а также следить за ходом голосования и за проектом в целом. Напомним, что он не ограничивается только премией! Интересные материалы с видео и фотографиями можно читать на сайте проекта и на «Фонтанке» круглый год!



Но для того, чтобы делать это с комфортом, нужен хороший интернет. Да и вообще для жизни в большом городе он просто необходим. В историческом центре его обеспечивает в том числе партнер «(От)Личного Петербурга» — «Ростелеком» (https://spb.rt.ru/homeinternet).



В октябре 2022 года компания заявила о старте масштабного проекта по модернизации сети связи в Петербурге: замене устаревшей «медной» инфраструктуры на современную волоконно-оптическую по технологии GPON*. Проект полностью финансируется за счет «Ростелекома», инвестиции в первый этап составили более 200 млн рублей. Это весомый вклад в благополучие города.



Первая часть проекта уже завершена: в 2022–2023 годах возможность подключения домашнего интернета на скорости до 1 Гбит/c и других современных цифровых сервисов по технологии GPON получили почти 100 тысяч домохозяйств (1 300 многоквартирных домов). Стартовала масштабная реновация сразу с 8 районов — Невского, Приморского, Красносельского, Колпинского, Василеостровского, Красногвардейского, Фрунзенского и Кронштадта. В результате до квартир четверти абонентской базы компании «Ростелеком», «сидевшей» на одной из устаревших технологий, были построены новые волоконно-оптические линии связи.



Теперь дело за хозяевами этих квартир: они могут с помощью сотрудников «Ростелекома» оценить, сколько времени и усилий нужно затратить на новое подключение. Во многих случаях смена «меди» на «оптику» очень проста и не требует капитального переустройства домашней сети.



Кроме того, стоит учесть, что оптоволокно не только дает доступ к самым современным цифровым услугам, но и позволяет минимизировать аварийность. К примеру, услуги у абонентов не подвержены влиянию отключения электроэнергии в других домах, как это было ранее — в архитектуре построения сетей на старых технологиях. А заодно новая современная инфраструктура позволяет поддержать государственные проекты по цифровизации Петербурга.



Сеть связи по самой современной технологии — GPON — в нашем городе развивает только компания «Ростелеком». Первое домохозяйство было подключено 15 лет назад — в конце 2008 года.



А «Фонтанка» напоминает, что с веб-камерами на сайте «(От)Личного Петербурга» и быстрым домашним интернетом можно любоваться видами Северной столицы в любую погоду и любое время суток.

