Сестрорецкие болота, квартира Пушкина и Кировский завод: «Фонтанка» наградила победителей премии «(От)личный Петербург»

«Фонтанка» отметила День туризма подведением итогов третьего сезона премии «(От)личный Петербург». В атриуме Петропавловской крепости наградили 13 победителей, выбранных по результатам голосования читателей.
Победителями стали:
- в номинации «Гастрономические площадки» — Василеостровский рынок;
- в номинации «Здоровый дух» — «Газпром Арена» и общественное пространство «Флагшток»;
- в номинации «Зелень в городе» — Центральный парк культуры и отдыха имени
С. М. Кирова;
- в номинации «Камерные театры» — Санкт-Петербургский театр «Мастерская»;
- в номинации «Общественные пространства» — Новая Голландия;
- в номинации «
Отели 5*» — «Астория»;
- в номинации «Петербург с воды» — набережная «Севкабель порта».
- в номинации «Петербург с высоты» — колоннада Исаакиевского собора;
- в номинации «Промышленный Петербург» — группа компаний «Кировский завод»;
- в номинации «Cказочный Петербург» — «Гранд Макет Россия»;
- в номинации «Слепок времени» — мемориальный музей-квартира
А. С. Пушкина;
- в номинации «Экотропы» — государственный природный заказник «Сестрорецкое болото»;
- в номинации «Доблесть и слава» — патриотическое объединение «Ленрезерв».
Туристический путеводитель «(От)Личный Петербург» — это знаковые места города, которые выбирают читатели. Ежегодно, ближе к осени, мы собираем номинации, в которые объединяются самые интересные места, волнующие события, удачные начинания и захватывающие истории, а наши читатели голосуют за тех, кто им ближе, роднее и дороже.
Подробнее о том, как проходила церемония награждения, мы расскажем на «Фонтанке».