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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Сестрорецкие болота, квартира Пушкина и Кировский завод: «Фонтанка» наградила победителей премии «(От)личный Петербург»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» отметила День туризма подведением итогов третьего сезона премии «(От)личный Петербург». В атриуме Петропавловской крепости наградили 13 победителей, выбранных по результатам голосования читателей.

    Победителями стали:

    • в номинации «Гастрономические площадки»Василеостровский рынок;
    • в номинации «Здоровый дух»«Газпром Арена» и общественное пространство «Флагшток»;
    • в номинации «Зелень в городе»Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова;
    • в номинации «Камерные театры»Санкт-Петербургский театр «Мастерская»;
    • в номинации «Общественные пространства»Новая Голландия;
    • в номинации «Отели 5*»«Астория»;
    • в номинации «Петербург с воды»набережная «Севкабель порта».
    • в номинации «Петербург с высоты»колоннада Исаакиевского собора;
    • в номинации «Промышленный Петербург» группа компаний «Кировский завод»;
    • в номинации «Cказочный Петербург» «Гранд Макет Россия»;
    • в номинации «Слепок времени»мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина;
    • в номинации «Экотропы»государственный природный заказник «Сестрорецкое болото»;
    • в номинации «Доблесть и слава»патриотическое объединение «Ленрезерв».
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    Туристический путеводитель «(От)Личный Петербург» — это знаковые места города, которые выбирают читатели. Ежегодно, ближе к осени, мы собираем номинации, в которые объединяются самые интересные места, волнующие события, удачные начинания и захватывающие истории, а наши читатели голосуют за тех, кто им ближе, роднее и дороже.

    Подробнее о том, как проходила церемония награждения, мы расскажем на «Фонтанке».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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