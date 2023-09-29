«Вы не потребитель». Частные покупатели техники доказывают в судах свои права на защиту законом

В Петербурге подходит к концу прецедентный судебный спор, в котором программист доказывает, что может использовать экскаватор в личных целях. Без этого ему не получить компенсацию за бракованную технику.

На прошлой неделе Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу по иску покупателя экскаватора к продавцу и назначил заседание на 24 октября 2023 года.

В первой инстанции петербуржцу удалось то, чего не могли сделать сотни россиян –добиться признания себя потребителем, несмотря на то, что купленный им товар обычно используется только для бизнеса.



Экскаватор за 7,6 млн рублей был куплен Ярославом Караваевым еще в 2020 году. За год эксплуатации он 11 раз был вынужден обратиться к продавцу, ООО «Техпортавтосервис», для устранения поломок. Общий простой из-за этого растянулся настолько, что по закону о защите прав потребителей Ярослав получил право вернуть деньги. Причем буква закона говорит, что вернуть ему должны не ту сумму, которую он заплатил, а стоимость нового экскаватора на сегодняшний день, ведь за три года цены очень сильно выросли.



Закон о защите прав потребителей очень жестко подходит к вопросам ответственности продавцов и производителей, предусматривая повышенные штрафы для тех, кто ведет себя недобросовестно. За два года, пока Ярослав Караваев добивался справедливости в суде, размер компенсаций составил к сегодняшнему дню более 30 млн рублей.

Однако теперь главная проблема — доказать, что положения закона о защите прав потребителей касаются Ярослава. Для этого нужно подтвердить, что экскаватор он покупал для своих личных нужд, а не для бизнеса. И если в отношении легковых машин достаточно просто доказать, что они не использовались как такси, то с такой техникой, как экскаватор, возникают дополнительные сложности, например продавец экскаватора («Техпортавтосервис») заявил, что экскаватор-погрузчик обычно используется только в коммерческой деятельности. Кроме того, для управления экскаватором требуются права определенной категории, которых не было у Ярослава.

Помимо этого тот вид договора, который подписал Ярослав, был предназначен именно для юридических лиц.

Но на каждый из этих доводов юрист покупателя, Станислав Сазонов, предоставил опровержения.

Во-первых, Ярослав купил данный экскаватор для себя — строить дачу. Он привел данные с датчика GPS, установленного в экскаваторе, которые подтверждают, что техника ни разу со времени покупки не покидала пределов его участка, где строится дача.

Во-вторых, водительское удостоверение на экскаватор есть у его шурина, который и строил вместе с ним дачу.



В-третьих, вид договора был действительно для юридических лиц. Ярослав взял часть денег на покупку в долг у своего друга, который перевел деньги продавцу со счета своей фирмы. Сам же Ярослав никогда не был предпринимателем, не регистрировал себе ИП или ООО.

Накал спора дошел до того, что продавец пожаловался в налоговую на Караваева за то, что он якобы ведет незаконную предпринимательскую деятельность. В ходе долгой и очень тщательной проверки ФНС дотошно изучила все личные финансы Ярослава и его отношения с фирмой друга и сделала следующие выводы: Ярослав не сдавал экскаватор в аренду, следовательно, он не получал доходов от сдачи экскаватора и поэтому не уклонялся от уплаты налогов.

Проблема с экскаватором — это пример неразрешенной коллизии в судебной практике, когда продавцы отказывают покупателям в соблюдении их потребительских прав, мотивируя это использованием товара в коммерческих целях.

Пока что суды чаще становятся на сторону продавцов, даже если в историях все не так однозначно.

К примеру, в Ульяновске суд принял довод продавцов о том, что купленная Максимом Смирновым «Газель» не может использоваться в личных бытовых целях, так как «вид автомобиля — грузовой».

В Петербурге предприниматель Николай Долгошеев столкнулся с тем, что только что купленный им микроавтобус Volkswagen Crafter в дождливую погоду буквально заливает водой из-за дефектов. И хотя первую инстанцию Долгошеев сумел убедить, что не использовал машину в коммерческих целях, в апелляции это решение не устояло.



Доходит до абсурда. К примеру, есть случай, когда покупателю телефона отказали в выплате в рамках закона о защите прав потребителей за неисправный мобильный телефон, потому что он был ИП и, кроме всего прочего, разговаривал по нему с клиентами.

Станислав Сазонов обращает внимание, что в рамках закона о защите прав потребителей в первую очередь идет речь о стандартных договорах купли-продажи, тогда как зачастую продавцы предлагают подписать договор о поставке товара. В случае с экскаватором так и случилось, и покупатель подписал его, а вернее, присоединился в общему для всех клиентов «Техпортавтосервиса» договору.

Второй важный момент — наличие в договоре цели покупки. По умолчанию при покупке крупной техники указывается «в коммерческих целях». Если ее планируется использовать только для себя и рассчитывать на защиту закона, необходимо настоять на указании цели «для личного пользования».



Также суды обращают внимание, как была оплачена покупка. Перевод денег со счета фирмы или ИП доставит потом массу проблем и потребует объяснений, почему так вышло. Немаловажно и вспомнить все виды деятельности, которые были указаны при регистрации ООО или ИП. Если даже в неосновных будет указана «перевозка пассажиров» или «транспортные услуги», а по факту покупатель не занимается таким бизнесом, лучше заранее подать заявление в налоговую об исключении этих видов деятельности юрлица.

