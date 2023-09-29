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    Беспилотник сбросил два взрывных устройства на курскую подстанцию, начался пожар, обесточена больница

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    В ночь на 29 сентября система ПВО уничтожила 11 БПЛА самолетного типа: один над территорией Калужской области и 10 — над Курской, отчитывается Минобороны РФ.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт в 4:50 сообщил о работе ПВО.

    «В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся», — написал Старовойт.

    Работают пожарные расчёты. В результате ЧП без электроснабжения остались пять населённых пунктов и больница. Аварийные бригады приступят к ремонту, «как только станет безопасно».

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