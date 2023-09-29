В тумане утонули КАД и Юнтолово

Как и предупреждали в МЧС, Петербург тонет в тумане. Мгла начала сгущаться около 22.00 мск 28 сентября. Первыми это заметили жители Мурино, «Фонтанка» писала об этом.
Ближе к полуночи туман стал таким плотным, что на севере города водителям приходится снижать скорость при движении по КАД. Посмотрите видео, которое прислали в редакцию наши читатели.
читательница «Фонтанки» Мария
К этому часу кроме Мурино в тумане утонуло уже и Юнтолово. Напомним, в МЧС предупреждали о дымке, которая ограничит видимость до 500 метров и менее. По классификации метеорологов — это уже сильный туман.
Но реальность местами превзошла ожидания. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» - «в некоторых местах видимость практически нулевая».
А судя по этому видео, особенно плотный туман сейчас в районе деревни Скотное возле Агалатово.
Будьте осторожны на дорогах.