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    В тумане утонули КАД и Юнтолово

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    5 комментариев

    Как и предупреждали в МЧС, Петербург тонет в тумане. Мгла начала сгущаться около 22.00 мск 28 сентября. Первыми это заметили жители Мурино, «Фонтанка» писала об этом.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    Ближе к полуночи туман стал таким плотным, что на севере города водителям приходится снижать скорость при движении по КАД. Посмотрите видео, которое прислали в редакцию наши читатели.

    читательница «Фонтанки» Мария

    К этому часу кроме Мурино в тумане утонуло уже и Юнтолово. Напомним, в МЧС предупреждали о дымке, которая ограничит видимость до 500 метров и менее. По классификации метеорологов — это уже сильный туман.

    Но реальность местами превзошла ожидания. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» - «в некоторых местах видимость практически нулевая».

    А судя по этому видео, особенно плотный туман сейчас в районе деревни Скотное возле Агалатово.

    Будьте осторожны на дорогах.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария

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    Комментарии 5

    Гость29 Сен 2023 в 01:17
    Чем воняет в центре? Окно не открыть(
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 00:18
    В Центре тоже туман и запах какой-то химии…
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 00:16
    а как вам ядерный туман?
    у соловьва новая методичка. готовьтесь!

    хе-хе.
    +1−0
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