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    МЧС: в Петербурге ожидается сильный туман. Мурино уже не видно

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    8 комментариев

    В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, сообщает вечером 28 сентября Главное управление МЧС России по Петербургу.

    Спасатели предупреждают: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 сентября начиная с 22 часов в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

    Читатели «Фонтанки» присылают фото, на которых видно, как в плотной дымке тонет Мурино.

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    читатель «Фонтанки» Антон

    Будьте внимательны на дорогах. По стандартам метеорологов, видимость менее 500 метров — это уже сильный туман.

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    Туман
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    Комментарии 8

    Гость28 Сен 2023 в 22:29
    "Ты долго ль будешь за туманом
    Скрываться, Русская звезда,
    Или оптическим обманом
    Ты обличишься навсегда?

    Ужель навстречу жадным взорам,
    К тебе стремящимся в ночи,
    Пустым и ложным метеором
    Твои рассыплются лучи?

    Все гуще мрак, все пуще горе,
    Все неминуемей беда-
    Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
    Проснись — теперь иль никогда…" )
    +0−0
    triton197728 Сен 2023 в 22:23
    В тумане судя по фоткам не только ежик)
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер28 Сен 2023 в 22:22
    мгла)
    +0−0
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