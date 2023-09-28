МЧС: в Петербурге ожидается сильный туман. Мурино уже не видно

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, сообщает вечером 28 сентября Главное управление МЧС России по Петербургу.
Спасатели предупреждают: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 сентября начиная с 22 часов в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Читатели «Фонтанки» присылают фото, на которых видно, как в плотной дымке тонет Мурино.
читатель «Фонтанки» Антон
Будьте внимательны на дорогах. По стандартам метеорологов, видимость менее 500 метров — это уже сильный туман.