Жаркое лето и тревожная осень. Что будет с ценами на жилье в Петербурге

С 1 октября грядут изменения условий выдачи ипотечных кредитов, покупатели стремятся успеть оформить кредиты по старым условиям. В связи с этим сохраняется высокая динамика спроса. Однако в будущем эксперты рынка прогнозируют сокращение не только спроса, но и предложения. Во многом это зависит от решений Центробанка по ключевой ставке: чем выше цены, тем меньше покупателей.

«Фонтанка» вместе с ассоциацией «Объединение строителей Санкт-Петербурга» опросила ведущих застройщиков города и узнала, как действия регулятора уже повлияли на строительный рынок и к чему покупателям следует готовиться в будущем.