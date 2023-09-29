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    Жаркое лето и тревожная осень. Что будет с ценами на жилье в Петербурге

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    5 комментариев

    С 1 октября грядут изменения условий выдачи ипотечных кредитов, покупатели стремятся успеть оформить кредиты по старым условиям. В связи с этим сохраняется высокая динамика спроса. Однако в будущем эксперты рынка прогнозируют сокращение не только спроса, но и предложения. Во многом это зависит от решений Центробанка по ключевой ставке: чем выше цены, тем меньше покупателей.

    «Фонтанка» вместе с ассоциацией «Объединение строителей Санкт-Петербурга» опросила ведущих застройщиков города и узнала, как действия регулятора уже повлияли на строительный рынок и к чему покупателям следует готовиться в будущем.

    Полную текстовую версию материала читайте здесь.

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    Комментарии 5

    Гость29 Сен 2023 в 10:46
    Рухнет ваш карточный домик как в 1998 году и цены упадут.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 10:45
    Ипотека от 14% и запредельные цены , самое время покупать квартиру!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 10:37
    каждый день вы, как те мыши с кактусом , упорно продолжаете впаривать нам недвижимость...
    вы газета "Ваш риэлтор!" или городское СМИ освещающее городские новости?
    +0−0
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