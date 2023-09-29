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    «Ненавижу этот Мухосранск»: угадайте город по критическому отзыву

    Основано на реальных впечатлениях туристов

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    В некоторых городах России чего только не увидишь
    В некоторых городах России чего только не увидишьКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Вот живешь ты себе в своем городе и уже не обращаешь внимания на какие-то мелочи. Потому что свыкся или просто есть проблемы поважнее. А потом приезжают туристы из соседних городов и регионов и как давай разносить твои любимые местечки на чем свет стоит. Популярные площадки для таких разносов — туристические форумы. Мы прошерстили их все и собрали богатый улов критических отзывов. Сможете понять, каким городам они посвящены?

    «Цирк ужасен, разруха полная. Город вернулся на уровень 1997 года, царит ужасная грязь, причем в центре города. У вокзала было такое впечатление, что весь город бухает. На фасадах, подоконниках, разбитых окнах по улице Шамшурина наставлены различные чекушечки, баночки из-под пива, бутылки из-под водки, горы мусора, который рассыпан по тротуару возле урны. Еще 5 лет назад это был прекрасный чистый город. Я очень сожалею, что этот город довели до такого ужаса».

    «Ужаснуло постоянное веяние сточных вод. Центр не облагорожен. Неудобно добираться из аэропорта и в аэропорт. Общественный транспорт — это история 90-х. Там до сих пор ходят кондукторы. Судя по всему, нет в городе хозяина. Ожидали современный миллионник, а увидели жалкую попытку соответствия этому».

    «Город воинской славы. Немцы застряли и убежали. Так и я очень хочу отсюда бежать. В городе много истории, которую нужно содержать, поддерживать и улучшать, но я увидел грязь, пыль, разбитые дороги. Разметка, наверное, наносилась в прошлом веке, от нее практически ничего не осталось. Машины ездят как хотят, в центре паркуются в 3 ряда и как попало. Застройка новостройками просто ужасная, в старые районы «лепят» хай-тек. Много зданий «в реконструкции», но никто не работает. Такое ощущение, что в этом городе нет хорошего хозяина».

    «Посмотреть этот город можно на картинках или ютьюбе, но тратить ради этого деньги не вижу смысла. Отдельный ужас аквапарк, который входит в топ-10 аквапарков России. В парной там пластиковые сиденья, общие мужские и женские зоны. Всё старое и обшарпанное. Горки никакие! Посетили мы и остров. Ну что сказать… Почитать и посмотреть в интернете, вдруг кто интересуется историей этих храмов XV века. Энергетика печальная. Там были психбольница и колония для репрессированных. Не хочется больше даже комментировать».

    «Грязь как культурный код. Здесь категорически не приемлют чистоту и порядок. Окурки и мусор повсюду. Окна зданий выше первого этажа не моют в принципе. Фасады грязные и обветшалые. Реставрация, произведенная в постсоветское время, вычурна, криклива и безвкусна: новодел режет глаз, китайская позолота блестит и отваливается. Весь турбизнес ориентирован на быстрый отъем денег туристов: желания вернуться и еще раз посетить те же места не возникает почти нигде. Тот случай, когда единственным предметом гордости у людей является только наследие предков, а не плоды своего труда».

    «Совковая помойка по цене уже дороже чем Лазурка во Франции. Сейчас отдых в Каннах обойдется вам почти в два раза дешевле, чем в этой российской дыре. Вам здесь грубят, вас тут разводят на деньги, сервис уровня совка, плати за всё, за вход, за выход, а еще налог, залог. Пляжи на троечку. Местные всегда пытаются впарить кислотные бодяги, называя это вином, за бешеные деньги. Такого уровня разводилова я нигде еще не видел».

    «Гетто. Грязь, убитые дороги, ужасные здания, отсутствие парковок. Всё плохо, кроме шикарного зоопарка!»

    «Скучный и унылый город. Вроде бы входит в Золотое кольцо, но, побывав тут, задаешься вопросом: «Что тут смотреть?» Кремль разрушается, камни рассыпаются на глазах. Неинтересно, скучно, а дороги вообще пипец. Едешь по центральной улице, а там колодцы на проезжей части, и такие не хилые».

    «Довольно грязно, довольно голо, отсутствие зелени, парков, непродуманные реконструкции, заборы, заборы, заборы. Нет, это не строительство, это просто каждый домик ставит огромный забор, а так как домиков натыкано куча, то все эти заборы сливаются и превращаются в зоопарк».

    «В городе тотальная разруха: абсолютно все больницы обшарпаны, дороги ужасные, а сам город в большинстве своем состоит из частного сектора, где нормально не пройдешь. В общем, люди, если есть возможность, то лучше не приезжайте сюда! Недаром Достоевский назвал его гадким городишкой».

    «Всё началось с аэропорта, попадая в который, скорее хочется убежать. В городе поражает качество дорог, точнее их отсутствие. Захотел бургер — придется прогуляться. Потому что доставки в этом городе нет. Зимой ужасный холод, летом адская жара, посмотреть особо не на что, аймакс-кинотеатра нет. Но есть и положительные стороны: город очень маленький, и за часов за 7 можно обойти его по периметру».

    «Мерзкий город, с мерзким ужасным воздухом, особенно в жару. Ужасные люди. Уезжаю отсюда — душа нараспашку раскрывается. Приезжаю — как ежик распускаю иголки, по-другому тут никак. Ненавижу этот Мухосранск».

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    «Ненавижу этот Мухосранск»: угадайте город по критическому отзыву

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    «Ненавижу этот Мухосранск»: угадайте город по критическому отзыву

    Вы бывали во многих городах страны и обращали внимание на некоторые недочеты

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    «Ненавижу этот Мухосранск»: угадайте город по критическому отзыву

    Мало того, что вы изъездили почти всю страну, так еще и пристальное внимание обращаете на минусы городов

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Ненавижу этот Мухосранск»: угадайте город по критическому отзыву

    Ага, кажется, мы знаем, кто писал все эти критические отзывы!

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    В некоторых городах России чего только не увидишь
    В некоторых городах России чего только не увидишьКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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