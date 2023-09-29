«Ненавижу этот Мухосранск»: угадайте город по критическому отзыву

Вот живешь ты себе в своем городе и уже не обращаешь внимания на какие-то мелочи. Потому что свыкся или просто есть проблемы поважнее. А потом приезжают туристы из соседних городов и регионов и как давай разносить твои любимые местечки на чем свет стоит. Популярные площадки для таких разносов — туристические форумы. Мы прошерстили их все и собрали богатый улов критических отзывов. Сможете понять, каким городам они посвящены?

