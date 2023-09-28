Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм «Юпитер» про русского олигарха

Режиссер Андрей Звягинцев, снявший картины «Левиафан», «Нелюбовь» и другие ленты, награжденные на международных кинофестивалях, снимет фильм «Юпитер». Работа над картиной будет проходить во Франции и в Испании весной 2024 года. Об этом 28 сентября рассказывает Variety.
По данным издания, фильм расскажет историю русского олигарха, семья которого столкнется с суровыми реалиями расплаты. Продюсеры описывают ленту как «безжалостное исследование власти и коррупции». А сам Звягинцев говорит, что история «Юпитера» выйдет за рамки сегодняшнего политического контекста.
«Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — цитирует СМИ режиссера.
Над фильмом Звягинцев будет работать со своими постоянными соратниками — оператором Михаилом Кричманом и художником-постановщиком Андреем Понкратовым. Это будет первая картина режиссера после его тяжелой болезни в 2021 году.