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    Кино

    Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм «Юпитер» про русского олигарха

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    5 комментариев

    Режиссер Андрей Звягинцев, снявший картины «Левиафан», «Нелюбовь» и другие ленты, награжденные на международных кинофестивалях, снимет фильм «Юпитер». Работа над картиной будет проходить во Франции и в Испании весной 2024 года. Об этом 28 сентября рассказывает Variety.

    По данным издания, фильм расскажет историю русского олигарха, семья которого столкнется с суровыми реалиями расплаты. Продюсеры описывают ленту как «безжалостное исследование власти и коррупции». А сам Звягинцев говорит, что история «Юпитера» выйдет за рамки сегодняшнего политического контекста.

    «Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — цитирует СМИ режиссера.

    Над фильмом Звягинцев будет работать со своими постоянными соратниками — оператором Михаилом Кричманом и художником-постановщиком Андреем Понкратовым. Это будет первая картина режиссера после его тяжелой болезни в 2021 году.

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    Комментарии 5

    mwr28 Сен 2023 в 22:05
    "великий диктатор" 2.0 давно пора снимать
    +0−0
    28008471828 Сен 2023 в 22:00
    Так сейчас все фильмы такие. Она бедная попала в сложную ситуацию, но тут появился он - богач и ей помог и у них все сложилось. Вот если бы про рабочих снял, я бы удивился. А так одно и тоже.
    +0−0
    28030352928 Сен 2023 в 21:52
    Снять в Европе фильм про местного олигарха Звягинцев явно поостережется.
    +2−0
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