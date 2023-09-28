Президентский фонд культурных инициатив поддержал 12 проектов из Петербурга

По итогам спецконкурса 2023 года грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) получат 303 проекта из 73 российских регионов, в том числе 12 проектов из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в четверг, 28 сентября, из данных на сайте организации.



Крупнейший проект из Петербурга — мультимедийный просветительский спектакль «Ленинград. Во имя жизни». Он пройдет на Дворцовой площади в дни празднования 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Авторы при помощи мультимедиа и 3D-графики на фасаде Главного штаба хотят показать, что «ленинградцы выстояли, чтобы жить и дать жизнь будущим поколениям». Заявителем проекта указано АНО «Гала-Рус». Общая сумма расходов на реализацию проекта составит почти 90 млн рублей.