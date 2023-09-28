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    Президентский фонд культурных инициатив поддержал 12 проектов из Петербурга

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    2 комментария

    По итогам спецконкурса 2023 года грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) получат 303 проекта из 73 российских регионов, в том числе 12 проектов из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в четверг, 28 сентября, из данных на сайте организации.

    Крупнейший проект из Петербурга — мультимедийный просветительский спектакль «Ленинград. Во имя жизни». Он пройдет на Дворцовой площади в дни празднования 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Авторы при помощи мультимедиа и 3D-графики на фасаде Главного штаба хотят показать, что «ленинградцы выстояли, чтобы жить и дать жизнь будущим поколениям». Заявителем проекта указано АНО «Гала-Рус». Общая сумма расходов на реализацию проекта составит почти 90 млн рублей.

    Следующим по сумме общих расходов на реализацию стал проект «Миссия памяти «Ленинградское спасибо». Он должен привлечь интерес молодежи к истории эвакуации из блокадного Ленинграда «как величайшей организаторской и человеческой победе советского народа». Авторы называют свой проект новаторским — рассказывать историю планируют при помощи современных и востребованных мультимедийных форматов. Заявитель проекта — АНО «Петербургфорум», общая сумма расходов на реализацию составит 35,7 млн рублей.

    Третьим крупнейшим поддержанным Президентским фондом культурных инициатив проектом (ПФКИ) оказался музыкально-поэтический спектакль «Сестры». Его создатели хотят продемонстрировать важность духовно-нравственных ценностей. Как сказано в обосновании, спектакль «Сестры» целиком и полностью посвящен теме «здоровых взаимоотношений между мужчиной и женщиной». В ходе постановки женщины должны быть раскрыты как возлюбленные, сестры и матери. Целью проекта указано озвучивание проблемы женщин, отправивших своих мужчин в места боевых действий: оказание им моральной поддержки, демонстрация их особой миссии. Заявитель проекта — фонд развития культуры «Гармония». Общая сумма расходов на реализацию проекта — 32,1 млн рублей.

    Другие петербургские проекты посвящены связям с новыми российскими регионами, гордости героями и достижениями России, блокаде Ленинграда, гармонизации отношений между людьми, народному единству и укреплению нравственно-духовных ценностей.

    Общая утвержденная сумма грантовой поддержки всех российских проектов составила 1 млрд 620 млн рублей. Еще в реализацию авторы и партнеры поддержанных проектов готовы привлечь 1 млрд 116 млн рублей.

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    Президентский фонд культурных инициатив
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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 22:10
    Лучше бы дороги ремонтировали и деревья сажали. А не бездельников развлекать.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 21:40
    Как правильно отмывать деньги .
    +0−0
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