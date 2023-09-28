Трое в лодке. Петербуржец нашел иностранцев у себя в «Госуслугах»: как такое возможно?

Неожиданных «гостей» обнаружил петербуржец Даниил в своем аккаунте на «Госуслугах». Оказалось, что незнакомцы через его страницу помогли сами себе решить миграционные вопросы с МВД. Таким образом в его квартире «поселились» три мигранта из Киргизии. Сообщения о взломах сервиса — не редкость, однако в Минцифры уверены, что «Госуслуги» — максимально защищенная система, которую невозможно взломать. Так что же произошло и как защитить свои данные? Рассказываем обо всем в карточках.
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