    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97eur102.1

    Fontanka.Digital

    Трое в лодке. Петербуржец нашел иностранцев у себя в «Госуслугах»: как такое возможно?

    1004
    3 комментария

    Неожиданных «гостей» обнаружил петербуржец Даниил в своем аккаунте на «Госуслугах». Оказалось, что незнакомцы через его страницу помогли сами себе решить миграционные вопросы с МВД. Таким образом в его квартире «поселились» три мигранта из Киргизии. Сообщения о взломах сервиса — не редкость, однако в Минцифры уверены, что «Госуслуги» — максимально защищенная система, которую невозможно взломать. Так что же произошло и как защитить свои данные? Рассказываем обо всем в карточках.

    Полную текстовую версию материала читайте здесь.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость28 Сен 2023 в 22:29
    И невозможное возможно в стране возможностей больших.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 22:13
    Если госуслуги сумели взломать киргизы- для серьезных программистов- наверняка проблема не большая...готовимся к визитам коллекторов!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close