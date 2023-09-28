В Петербурге завершено расследование двух уголовных дел о фиктивной «инвалидности» пенсионеров МВД

Завершено расследование двух уголовных дел, связанных с руководством главной полицейской поликлиники Петербурга, сообщает 28 сентября главное следственное управление
По версии следствия, обвиняемые, будучи в руководстве поликлиники
За такую сумму в поликлинике могли любого сотрудника ГУМВД «сделать инвалидом». Выражаясь языком протокола, деньги якобы брали «за незаконное способствование в установлении факта инвалидности, якобы полученной полицейскими в ходе прохождения службы». Проще говоря, фальсифицировали документы, что давало таким «инвалидам» право на получение страховых выплат, пенсии по инвалидности и других положенных льгот.
В сообщении СК уточняется, что в ходе следствия установлено — с конца 2016 года по январь 2021 года соучастники совершили семь эпизодов преступной деятельности на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.
При обысках у них было изъято более 100 миллионов рублей в различной валюте.
«Фонтанка» писала о начале расследования еще в январе 2021 года. Напомним, тогда обыски коснулись и кабинета начальника медико-санитарной части