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    В Петербурге завершено расследование двух уголовных дел о фиктивной «инвалидности» пенсионеров МВД

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    4 комментария

    Завершено расследование двух уголовных дел, связанных с руководством главной полицейской поликлиники Петербурга, сообщает 28 сентября главное следственное управление СК России по региону. В этих делах пять фигурантов, которых обвиняют — в зависимости от роли каждого — в превышении должностных полномочий и в получении взяток.

    По версии следствия, обвиняемые, будучи в руководстве поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», создали организованную группу с целью систематического получения взяток в сумме от 200 тысяч рублей и выше.

    За такую сумму в поликлинике могли любого сотрудника ГУМВД «сделать инвалидом». Выражаясь языком протокола, деньги якобы брали «за незаконное способствование в установлении факта инвалидности, якобы полученной полицейскими в ходе прохождения службы». Проще говоря, фальсифицировали документы, что давало таким «инвалидам» право на получение страховых выплат, пенсии по инвалидности и других положенных льгот.

    В сообщении СК уточняется, что в ходе следствия установлено — с конца 2016 года по январь 2021 года соучастники совершили семь эпизодов преступной деятельности на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

    При обысках у них было изъято более 100 миллионов рублей в различной валюте.

    «Фонтанка» писала о начале расследования еще в январе 2021 года. Напомним, тогда обыски коснулись и кабинета начальника медико-санитарной части ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полковника внутренней службы Сергея Колесникова. В отношении него дело было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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    Комментарии 4

    Гость28 Сен 2023 в 19:17
    В меня кинули двумя пустыми пластиковыми стаканчиками - можно мне по инвалидности уйти на пенсию в 25 лет???
    +0−0
    ProstoZloy28 Сен 2023 в 19:05
    Единственный шанс избежать уголовного наказания - срочно сделать всех "фиктивных" инвалидов настоящими ;)
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 19:00
    Я инвалид - у меня ножка болит .
    +0−0
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