В Петербурге завершено расследование двух уголовных дел о фиктивной «инвалидности» пенсионеров МВД

Завершено расследование двух уголовных дел, связанных с руководством главной полицейской поликлиники Петербурга, сообщает 28 сентября главное следственное управление СК России по региону. В этих делах пять фигурантов, которых обвиняют — в зависимости от роли каждого — в превышении должностных полномочий и в получении взяток.



По версии следствия, обвиняемые, будучи в руководстве поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», создали организованную группу с целью систематического получения взяток в сумме от 200 тысяч рублей и выше.

