Минфин спрогнозировал, каким будет курс рубля к концу года

Минфин прогнозирует укрепление российской валюты до 94,3 рубля за доллар к концу года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы ведомства.

Согласно прогнозу, курс рубля будет определяться в большей степени динамикой платежного баланса. Так, к концу 2023 года укрепление национальной валюты будет связано с восстановлением динамики импорта. В 2024–2026 годах курс рубля будет составлять 90–92 рубля за доллар, прогнозирует Минфин.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что рубль укрепится на уровне 90–92 рублей за доллар со второго полугодия 2024 года.