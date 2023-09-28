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    Минфин спрогнозировал, каким будет курс рубля к концу года

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    16 комментариев

    Минфин прогнозирует укрепление российской валюты до 94,3 рубля за доллар к концу года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы ведомства.

    Согласно прогнозу, курс рубля будет определяться в большей степени динамикой платежного баланса. Так, к концу 2023 года укрепление национальной валюты будет связано с восстановлением динамики импорта. В 2024–2026 годах курс рубля будет составлять 90–92 рубля за доллар, прогнозирует Минфин.

    Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что рубль укрепится на уровне 90–92 рублей за доллар со второго полугодия 2024 года.

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    Комментарии 16

    iayaaz28 Сен 2023 в 19:12
    кто же поверит мину и фину?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 19:02
    Что то я не помню, что бы Минфин заявлял: « планируем курс- 95 рублей за доллар». А раз не планировали а « так случилось», какая цена их планам?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:56
    За базар отвечает ?
    +0−0
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