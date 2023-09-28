На систему бронирования авиабилетов «Леонардо» продолжаются массированные DDOS-атаки

DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов «Леонардо» (Сирена-Трэвел) возобновились, в системе наблюдаются «небольшие сбои», сообщили в Ростехе 28 сентября.

Атаки идут с территории нескольких стран, в том числе и с Украины. Сейчас главная задача — не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса, передают в Ростехе.

«Цель злоумышленников, атакующих «Леонардо» — <…> остановить авиаперевозки в России. В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно», — отметили в ведомстве.