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    На систему бронирования авиабилетов «Леонардо» продолжаются массированные DDOS-атаки

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    DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов «Леонардо» (Сирена-Трэвел) возобновились, в системе наблюдаются «небольшие сбои», сообщили в Ростехе 28 сентября.

    Атаки идут с территории нескольких стран, в том числе и с Украины. Сейчас главная задача — не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса, передают в Ростехе.

    «Цель злоумышленников, атакующих «Леонардо» — <…> остановить авиаперевозки в России. В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно», — отметили в ведомстве.

    Первые атаки начались в первой половине дня 28 сентября.

    Тогда в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» подтвердили, что нестабильная работа систем регистрации наблюдается в аэропортах России. При этом аэропорт Пулково работает штатно, но возможны «незначительные отклонения от центрального расписания».

    В мировой практике уже были примеры обрушения подобных систем. Так, в 2013 году зарубежная система Sabre прекратила работу на полтора часа, что затронуло более 300 авиакомпаний по всему миру. Также в 2017 году из-за сбоя в системе Amadeus более 130 авиаперевозчиков из разных стран были вынуждены задержать рейсы.

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