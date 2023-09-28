Решение УЕФА разбанить российских юниоров разозлило всех. Восемь стран объявили бойкот, а в России допуск назвали унижением

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Поделиться Поделиться





УЕФА разбанил юниорские команды из России, однако уже восемь европейских сборных пообещали бойкотировать матчи против россиян. В самой России решение УЕФА также назвали позором. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, почему почти все остались недовольны.



В конце 2022 года всерьез обсуждался переход российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию. В последний момент процесс, который казался неумолимым, вдруг остановился, и в РФС заявили, что совместно с УЕФА работают над возвращением российских команд в международные турниры. Тогда в это верилось с трудом, но чиновникам, кажется, удалось найти хоть какой-то компромисс.



УЕФА 26 сентября на официальном сайте опубликовал ряд документов, в которых России посвящена отдельная глава. Спортивные чиновники начали издалека, напомнив, что УЕФА был первой спортивной организацией, которая отреагировала на начало спецоперации на Украине и приняла оперативные меры в феврале 2022 года. Тогда забанили вообще все российские команды и сборные, а также отменили финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и Суперкубок в Казани. Дальше шла громкая оговорка:



«Однако УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды. Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования».

Решение об этом принял Исполнительный комитет УЕФА, в состав которого входят 20 членов: пятеро вице-президентов (швед Карл-Эрик Нильссон, поляк Збигнев Бонек, итальянец Габриэле Гравина, британец Дэвид Гилл и Лора Макаллистер из Уэльса), а также другие члены, в том числе Карл-Хайнц Румменигге, Нассер Аль-Хелаифи, Ханс-Йоахим Ватцке, Леван Кобиашвили, а также украинец Андрей Павелко и россиянин Александр Дюков. Дополнительное пояснение дал президент УЕФА Александр Чеферин:



«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким».



В первую очередь речь идет о командах мальчиков и девочек 2007 года рождения, для которых УЕФА уже организует чемпионаты Европы. К слову, это один из самых успешных континентальных турниров для России: отечественные команды дважды, в 2006 и 2013 годах, становились чемпионами. Действующий победитель — Германия. Сборная России U-17 для сезона-2023/24 — это команда родившихся после 1 января 2007-го. Тренер в мужской — Андрей Аксенов из системы ЦСКА. За эту команду, к слову, играют три футболиста из системы «Зенита» — вингер Матвей Иванов, опорник Никита Хват и атакующий полузащитник Арсений Суглобов. Женскую возглавляет Валентин Гавва, игравший за «Спортакадемклуб». Летом 2024-го финальную стадию мужского чемпионата Европы примет Кипр (20 мая — 5 июня), женскую — в мае Швеция.



Что касается взрослой сборной, тут Чеферин по-прежнему категоричен: отстранение национальных команд России и российских клубов продолжится, пока идут боевые действия. Однако даже допуск команд до 17 лет вызвал настоящую бурю по обе стороны границы. Первыми о неприятии решения УЕФА и бойкоте матчей с Россией ожидаемо выступили англичане и украинцы.

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», — заявили в Футбольной ассоциации Англии.



«УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается в другие ассоциации-члены УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России при условии их допуска. Убеждены, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из России к участию в соревнованиях сейчас безосновательно и толерантно российской политике», — заявили в Украинской ассоциации футбола.



Далее против матчей с Россией выступили Польша, Латвия, Дания, Швеция и Литва. Все высказались в одном ключе: бойкот любых матчей против российских команд, независимо от возраста. Помимо этого Шведский футбольный союз, который выступает организатором женского чемпионата Европы-2024, добавил, что не допустит женскую сборную России U-17 до участия в турнире.



В России решение УЕФА на удивление не вызвало большого оптимизма. Поддержавшие разбан юниоров оказались в подавляющем меньшинстве.

«Важное событие в российском и международном футболе. Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам. Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью ТАСС.

«Если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России. Против нашей молодежи, футболистов, детей. Надеюсь, что это первый пробный камень для большого фундамента. Нужен прецедент, и если он будет создан, то будет прекрасно, нужно соглашаться. Да, пусть на нейтральных полях, но ребята должны чувствовать, что они нужны футболу, а им — нужен футбол», — написал у себя в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.



Тех, кто раскритиковал решение УЕФА в России оказалось гораздо больше.

«Решение исполкома УЕФА довольно унизительно обставлено. Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, им не запрещали символику. Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо, хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил», — написал в соцсетях бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус.



«У нас большая страна. Зачем нам унижаться перед кем‑то, чтобы выступить под нейтральным флагом? Сколько это может продолжаться? Спортсменам, может быть, без выступлений нелегко. Но это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна. Думаю, они в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли», — заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Спартака» Александр Прудников.



Не стал молчать даже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я категорически против выступления под нейтральным флагом. Они просто хотят унизить и флаг, и гимн, и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно. УЕФА опять подмял под себя все. Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру. В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались. Это ненормально», — сказал Зюганов в интервью «РБ Спорт».



Тем не менее есть шанс уже совсем скоро увидеть юных футболистов из России в международных матчах. Жеребьевки первых стадий юниорских чемпионатов Европы уже провели, но УЕФА пообещал добавить россиян к одной из сформированных групп. Отборочные группы традиционно съезжаются в один город, чтобы сыграть мини-турниры — не все одновременно. Первые мужские игры начнутся уже 27 сентября, старт последних запланирован на 15 ноября. По данным «Матч ТВ», УЕФА намерен присоединить Россию к одной из поздних групп, в составе которых пока нет стран, которые пообещали бойкотировать матч против российских команд.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

