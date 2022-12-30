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    В РФС заявили, что совместно с УЕФА работают над возвращением российских команд в международные турниры

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    Российский футбольный союз вместе с УЕФА займётся созданием дорожной карты по возвращению российских команд в европейские турниры, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы РФС Александра Дюкова.

    По его словам, подобное сотрудничество говорит о том, что УЕФА хотел бы сохранить РФС в своем составе.

    «Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили», — заявил Дюков. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — принять участие в отборе на ЧМ-2026.

    «Будет проработан вариант скорейшего возврата в соревнования УЕФА, если мы поймем, что это невозможно, то рабочий вариант — переход в АФК», — добавил Дюков.

    Разговоры о переходе РФС в Азию звучат с тех пор, как УЕФА отстранил российский футбол от своих соревнований после начала боевых действий на Украине. При этом в РФС подобные планы сначала отрицали. Однако 27 ноября президент РФС Александр Дюков всё-таки признал, что такой вариант развития событий будет рассматриваться.

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