В РФС заявили, что совместно с УЕФА работают над возвращением российских команд в международные турниры

Российский футбольный союз вместе с УЕФА займётся созданием дорожной карты по возвращению российских команд в европейские турниры, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы РФС Александра Дюкова.



По его словам, подобное сотрудничество говорит о том, что УЕФА хотел бы сохранить РФС в своем составе.



«Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили», — заявил Дюков. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — принять участие в отборе на ЧМ-2026.



«Будет проработан вариант скорейшего возврата в соревнования УЕФА, если мы поймем, что это невозможно, то рабочий вариант — переход в АФК», — добавил Дюков.

