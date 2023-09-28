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    Второй этап Широтной магистрали приближают еще одним контрактом

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    2 комментария

    АО «ЗСД» ищет подрядчика на очередной этап работ по подготовке территории под строительство Широтной магистрали скоростного движения. Теперь речь идет о переустройстве сетей теплоснабжения.

    Конкурс объявлен накануне, его стартовая цена — чуть более 300 млн рублей, срок выполнения работ — до ноября 2025 года. Судя по указанным в техзадании участкам, вынос и переустройство теплосетей необходимо провести на левом берегу Невы, в районе Фаянсовой улицы, улицы Профессора Качалова и Глухоозерского шоссе. Всё это — часть подготовки территории для строительства второго этапа ШМСД от Витебского проспекта до Союзного с мостом через Неву.

    «Фонтанка» рассказывала о двух предыдущих контрактах на подготовку: два участка в районе Витебской Сортировочной и вынос инженерных сетей на обоих берегах Невы. В то же время концессия на строительство II–IV участков ШМСД не объявлена. Всё, что прямо сейчас может делать город, — это за бюджетный счет или за счет заимствований готовить территорию. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 15:03
    В России дураков ещё лет на сто припасено!
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:00
    Сколько заработали на оленях!
    +0−0
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