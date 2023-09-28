Видео смертельного ДТП: уходя от лобового, «Веста» попала в грузовик и кроссовер и вспыхнула

Смертельное ДТП в Бирском районе Башкортостана зафиксировал видеорегистратор одного из участников — грузовика. О ДТП сообщает 28 сентября Госавтоинспекция республики.
Минувшим вечером на 77-м километре автодороги Уфа — Янаул столкнулись три автомобиля. Судя по видео, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу для обгона грузовика. Чтобы избежать столкновения с ним, 22-летний водитель «Лады Весты» заехал на обочину, его начало мотать и выкинуло под встречный грузовик «МАН», а затем в попутный «КИА Спортейдж». После двух ударов «Веста» загорелась.
На месте скончались двое 22-летних мужчин из «Весты» — водитель и пассажир. 53-летний водитель «Спортейджа» получил травмы и был госпитализирован.
«Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.