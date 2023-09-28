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    Видео смертельного ДТП: уходя от лобового, «Веста» попала в грузовик и кроссовер и вспыхнула

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    15 комментариев

    Смертельное ДТП в Бирском районе Башкортостана зафиксировал видеорегистратор одного из участников — грузовика. О ДТП сообщает 28 сентября Госавтоинспекция республики.

    Госавтоинспекция Башкортостана

    Минувшим вечером на 77-м километре автодороги Уфа — Янаул столкнулись три автомобиля. Судя по видео, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу для обгона грузовика. Чтобы избежать столкновения с ним, 22-летний водитель «Лады Весты» заехал на обочину, его начало мотать и выкинуло под встречный грузовик «МАН», а затем в попутный «КИА Спортейдж». После двух ударов «Веста» загорелась.

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    На месте скончались двое 22-летних мужчин из «Весты» — водитель и пассажир. 53-летний водитель «Спортейджа» получил травмы и был госпитализирован.

    «Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 15

    VVvolkov28 Сен 2023 в 15:19
    так-то на Весте сам виноват, нужно было просто притормозить, а не рулем крутить
    +0−0
    VVM196228 Сен 2023 в 15:03
    лучше рекламы весте и не придумать.
    Зачем нам автомобили европейского качества.
    +1−3
    🦄🌈💩28 Сен 2023 в 14:49
    Как это они без самоката управились?
    +0−0
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