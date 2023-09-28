Скончался житель Шебекино, который взорвал свой дом во время обыска

Житель Шебекино, который взорвал газ в своем доме, чтобы избежать обыска, умер в больнице. Об этом сообщает РИА Новости 28 сентября со ссылкой на Следственный комитет Белгородской области.



В ведомстве подтвердили, что мужчина скончался от полученных травм.



Напомним, утром 22 сентября к 63-летнему жителю частного дома пришли с обыском правоохранители. Видимо, мужчина хотел этого избежать. Он открыл вентиль баллона и поджег газ. Дом взлетел на воздух.



Сначала следователи говорили, что пострадали пятеро сотрудников органов. Однако позже, как сообщает РИА Новости, министр здравоохранения области уточнил, что пострадали семь человек, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

