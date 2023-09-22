Житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы избежать обыска

Взрыв газового баллона в Шебекино произошел по вине хозяина дома. Он сам открыл вентиль и поджег газ. Таким образом мужчина хотел избежать обыска. Об этом 22 сентября сообщили в Следственном комитете Белгородской области.
Официальный канал следственного управления СК России по Белгородской области
Как рассказали правоохранители, утром 22 сентября в доме 63-летнего жителя проводился обыск по решению суда. В это время мужчина решил открыть вентиль баллона и поджег газ. Раздался взрыв.
Пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, их госпитализировали. Хозяина жилища извлекли из-под завалов с телесными повреждениями, он тоже доставлен в больницу, сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На месте работают следователи и криминалисты.