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    Житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы избежать обыска

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    1 комментарий

    Взрыв газового баллона в Шебекино произошел по вине хозяина дома. Он сам открыл вентиль и поджег газ. Таким образом мужчина хотел избежать обыска. Об этом 22 сентября сообщили в Следственном комитете Белгородской области.

    Официальный канал следственного управления СК России по Белгородской области

    Как рассказали правоохранители, утром 22 сентября в доме 63-летнего жителя проводился обыск по решению суда. В это время мужчина решил открыть вентиль баллона и поджег газ. Раздался взрыв.

    Пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, их госпитализировали. Хозяина жилища извлекли из-под завалов с телесными повреждениями, он тоже доставлен в больницу, сообщили в СК.

    Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На месте работают следователи и криминалисты.

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    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 17:03
    и снова не раскрыта тема...
    по какой причине обыск? расскажите, очень интересно!
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