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    Осторожно, много розового. Барби и Кены собрались в Петербурге

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    26 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Если утром вы увидели много людей в розовом и подумали, что сошли с ума от недосыпа, то у нас хорошие новости. Это всего лишь петербургский слет Барби и Кенов. После стольких недель? Всегда.

    Активные и позитивные жители Петербурга решили раскрасить осеннюю серость города. Перед тем как пойти на работу, они собрались у Московского вокзала ранним утром 28 сентября. Все как один — в одежде характерной цветовой гаммы и с атрибутикой мира Барби. Пели песни, танцевали, фотографировались.

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    После встречи Барби и Кены дружно пошли в таком виде в офисы, на учебу, кто-то повел детей в школу или детсад. Как рассказала «Фонтанке» одна из зачинщиц Полина, розовое безумие поддержали 25 человек, в основном друзья и единомышленники. Цель у «акции» была безобидная — собрать как можно больше улыбок прохожих. «Насчитали 800 штук», — говорит Полина.

    «Люди по-разному реагируют. Кто-то не отвечает улыбкой, кто-то отворачивается, но большинство петербуржцев все-таки улыбаются и машут в ответ, делают фото, заряжаются. Самое интересное: встали мы все в 5:00. И в 6:30 были на месте сбора, без опозданий. Казалось бы, не выспались, утро… Но после такого начала бодрость на весь день обеспечена, и внутренний настрой на достижения высокий. В итоге к обеду мы уже переделали в 3 раза больше дел на этой волне и внутреннем состоянии», — рассказала участница встречи.

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    Петербургские Барби и Кены решили, что будут повторять такие сборы и дальше. Так что, если в вашем районе появится «группировка в розовом», не пугайтесь и улыбайтесь.

    О том, что такое стиль барбикор и почему по нему сходят с ума все модницы мира, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 26

    Nerevar28 Сен 2023 в 13:43
    Прикольно.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:40
    Мать честнАя, сколько в городе бездельников!

    А в это время на почте работать некому.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:32
    Лучше бы Бивисы и Батхеты
    +1−0
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