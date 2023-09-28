Осторожно, много розового. Барби и Кены собрались в Петербурге

читатель «Фонтанки»

Если утром вы увидели много людей в розовом и подумали, что сошли с ума от недосыпа, то у нас хорошие новости. Это всего лишь петербургский слет Барби и Кенов. После стольких недель? Всегда.

Активные и позитивные жители Петербурга решили раскрасить осеннюю серость города. Перед тем как пойти на работу, они собрались у Московского вокзала ранним утром 28 сентября. Все как один — в одежде характерной цветовой гаммы и с атрибутикой мира Барби. Пели песни, танцевали, фотографировались.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





После встречи Барби и Кены дружно пошли в таком виде в офисы, на учебу, кто-то повел детей в школу или детсад. Как рассказала «Фонтанке» одна из зачинщиц Полина, розовое безумие поддержали 25 человек, в основном друзья и единомышленники. Цель у «акции» была безобидная — собрать как можно больше улыбок прохожих. «Насчитали 800 штук», — говорит Полина.



«Люди по-разному реагируют. Кто-то не отвечает улыбкой, кто-то отворачивается, но большинство петербуржцев все-таки улыбаются и машут в ответ, делают фото, заряжаются. Самое интересное: встали мы все в 5:00. И в 6:30 были на месте сбора, без опозданий. Казалось бы, не выспались, утро… Но после такого начала бодрость на весь день обеспечена, и внутренний настрой на достижения высокий. В итоге к обеду мы уже переделали в 3 раза больше дел на этой волне и внутреннем состоянии», — рассказала участница встречи.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться



