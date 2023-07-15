Блондинки в законе: что такое стиль барбикор и почему по нему сходят с ума все модницы мира

Марго Робби — исполнительница роли Барби. Шумиха вокруг фильма вернула интерес к стилю барбикор Фото: Bigpicture.ru Поделиться Поделиться





До выхода на экраны фильма о красотке Барби осталось совсем немного. С самого начала съемок модные блогеры и инфлюенсеры следили за образами исполнительницы главной роли Марго Робби, которая медленно, но верно повышала интерес к стилю барбикор. Розовые кукольные платьица, юбки, шорты — оттенок определенно затмил объявленный цветом года «вива маджента». Как правильно носить главный тренд лета?



Что такое барбикор Розовый — оттенок, который может превратить женщину в ранимую нежную леди или роковую смелую красотку. Вспомним ранние образы Пэрис Хилтон — осмелимся заявить, что именно она является законодательницей барбикора, забытого с течением времени. Был период, когда розовый считался дурным тоном, и только спустя 15 лет интерес модниц вновь сконцентрировался вокруг кукольного стиля благодаря модному дому Valentino и Марго Робби, кадры с которой то и дело появлялись в пабликах и каналах, посвященных моде.

Кадры из фильма «Барби» Фото: Ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





На осенне-зимнем показе Valentino переосмыслили палитру Пэрис Хилтон и вернули миру фуксию: Пьерпаоло Пиччиоли не только нарядил моделей в розовый, но и оформил в оттенке подиум и декор. Поддались розовому цвету и дизайнеры Blumarine, и Naeem Khan, и Oscar de la Renta. Так на городских улицах мы снова увидели «блондинок в законе» — девушек в стиле главной героини Риз Уизерспун в одноименном фильме нулевых.

Но не любую розовую вещь можно отнести к барбикору. Если вы наденете розовую футболку с базовыми джинсами, то нужного результата не добьетесь. Стиль нужно дополнять аксессуарами: это могут быть сатиновые босоножки на платформе, дутые сабо на высокой подошве, мини-сумочка в розовом цвете, заколки или сережки причудливой формы из пластика или страз. Если юбка — то мини, можно с оборками. Стиль требует уместности — излишки розового добавляют инфантильности, не переборщите.

Примеры сочетаний на каждый день в стиле барбикор Фото: Ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Для полного перевоплощения следует поработать и над прической. В блондинку перекрашиваться необязательно — начешите волосы, добавьте объем, пышность. Прическа «мальвинка» идеально впишется в образ. Идея для смелых: добавьте розовых прядей или затонируйте волосы, можно нанести немного блесток. Макияж: стрелки, глиттер, розовые тени, помада в тон.

Прическа и макияж в стиле барбикор Фото: Ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Одежда в стиле Барби Давайте вспомним, во что обычно была одета любимая девочками из 90-х кукла? Первое, что приходит на ум — розовое мини-платье, которое подчеркнет ваши длинные стройные ноги. Тут напомним про материал: качественный плотный трикотаж или ткань, которая держит форму, в противном случае ваш образ будет выглядеть дешево — это совсем не в стиле Барби.

Вариант для самых смелых Фото: Ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Носила Барби и вещи в стиле спорт-шик: розовый топ и шорты / юбка, были в гардеробе кукольной модницы и широкие брюки. Попробуйте надеть розовые карго, пока они еще в тренде, и розовый кроп-топ, на прохладную погоду — бомбер. Чтобы не перестараться, выберите белую обувь, но если хочется тотал-розовый с головы до ног, почему нет? Современная мода — это про индивидуальность. Барби и деловой костюм? Тоже было. Пусть это будет не фуксия, а цвет баблгам, так интереснее. Лодочки или туфли со стразами, кожаные босоножки с тонкими ремешками — пробуйте и ищите свой вариант.

Энн Хэтэуэй, Меган Фокс и Джиджи Хадид в образах в стиле барбикор Фото: Ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Еще немного о Барби Кукла появилась в конце 1950-х годов благодаря Рут Хэндлер, жене Эллиота Хэндлера, который в те годы возглавлял компанию по производству игрушек Mattel. Рут заметила, что ее 10-летней дочери не нравится играть с пупсами, и тогда она придумала создать игрушку, которая поможет девочкам разыгрывать ситуации из грядущей взрослой жизни.

Так выглядели первые куклы Барби Фото: Bigpicture.ru Поделиться Поделиться





Интересно, что первые куклы Барби были выпущены не в розовых платьях или костюмах, а в черно-белых купальниках. Одежду для нее можно было покупать дополнительно. Задумывалось, что по возрасту Барби будет подростком, но в итоге точеная фигура и слишком яркий макияж сделали ее взрослой (некоторые и сегодня считают, что чересчур).



Фильм «Барби» выходит 21 июля 2023 года, а это значит, что тренд на барбикор будет с нами как минимум полгода, как максимум — год.