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    Мать сбитого на Невском петербуржца не получила компенсации и даже оказалась должна

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    36 комментариев

    Пушкинский районный суд рассмотрел иск Марии Хмиль к Александру Олейникову о взыскании компенсации морального вреда. В 2013 году мужчина насмерть сбил ее сына на Невском проспекте. Но всё оказалось не так просто, разобраться в ситуации помогал психиатр. Подробности 28 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Глубокой ночью 3 ноября Олейников ехал по Невскому проспекту. Внезапно у дворца Белосельских-Белозерских на дороге оказался молодой человек. Водитель не успел затормозить, рассмотрев пешехода только после перестроения. Потерпевший скончался от полученных травм на месте. В дальнейшем следствие отказало в возбуждении уголовного дела, поскольку Олейников не нарушал ПДД.

    И вот мать погибшего решила подать иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Олейников попросил провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Итоги были не в пользу истца. Выяснилось, что поведение погибшего не являлось следствием обострения какого-либо психического расстройства, он преднамеренно оказался на оживленном проспекте, осознавая риски.

    «Согласно ст. 1079 ГК РФ граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего», — объяснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Так как умысел погибшего был доказан, суд в удовлетворении исковых требований отказал и взыскал с истца расходы на экспертизу в размере 120 тысяч рублей.

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    Комментарии 36

    Tōgō Heihachirō28 Сен 2023 в 13:26
    скорость автомобилей должаны быть ограничена до 30 км/ч в городе
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 13:22
    10 лет прошло
    про срок давности не слышали?
    так он теперь 2 года
    как-то так
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:08
    Не дома спал, а ночью ходил.
    +0−1
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