Мать сбитого на Невском петербуржца не получила компенсации и даже оказалась должна

Пушкинский районный суд рассмотрел иск Марии Хмиль к Александру Олейникову о взыскании компенсации морального вреда. В 2013 году мужчина насмерть сбил ее сына на Невском проспекте. Но всё оказалось не так просто, разобраться в ситуации помогал психиатр. Подробности 28 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Глубокой ночью 3 ноября Олейников ехал по Невскому проспекту. Внезапно у дворца Белосельских-Белозерских на дороге оказался молодой человек. Водитель не успел затормозить, рассмотрев пешехода только после перестроения. Потерпевший скончался от полученных травм на месте. В дальнейшем следствие отказало в возбуждении уголовного дела, поскольку Олейников не нарушал ПДД.

