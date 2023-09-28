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    Похитительница сварочного аппарата из «Леруа Мерлен» пришла в полицию. И это не миссис Россия

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    11 комментариев

    Полиция установила подозреваемую в похищении сварочного аппарата из «Леруа Мерлен» на Парашютной. Женщина сама написала явку с повинной. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 сентября.

    Некая Елизавета призналась в том, что вынесла из магазина прибор стоимостью 12 тысяч рублей без оплаты. Подозреваемая уже раскаивается в содеянном. Тем временем владелица машины, на которой увозили сварочный аппарат, наслаждается славой и уже предложила рекламодателям свою страничку для размещения коммерческих постов.

    Автомобиль Range Rover принадлежит 42-летней бизнесвумен из Петербурга и обладательнице титула «Миссис Россия — Вселенная». Накануне Светлана возмущалась вниманием СМИ к ее персоне и расстраивалась из-за того, что не может засудить журналистов, которые очень аккуратно подают информацию о том, что машина зарегистрирована на нее.

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    Комментарии 11

    г0сть28 Сен 2023 в 11:34
    Тоже интересно!
    Почему никто не хочет разобраться откуда появилась машина?
    +0−0
    своих не бросаем28 Сен 2023 в 11:30
    а водятел, который пытался раздавить людишек, всё нормально?
    +0−0
    sektor728 Сен 2023 в 11:25
    Вот она слава!!!
    +0−1
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