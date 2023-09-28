Похитительница сварочного аппарата из «Леруа Мерлен» пришла в полицию. И это не миссис Россия

Полиция установила подозреваемую в похищении сварочного аппарата из «Леруа Мерлен» на Парашютной. Женщина сама написала явку с повинной. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 сентября.



Некая Елизавета призналась в том, что вынесла из магазина прибор стоимостью 12 тысяч рублей без оплаты. Подозреваемая уже раскаивается в содеянном. Тем временем владелица машины, на которой увозили сварочный аппарат, наслаждается славой и уже предложила рекламодателям свою страничку для размещения коммерческих постов.



Автомобиль Range Rover принадлежит 42-летней бизнесвумен из Петербурга и обладательнице титула «Миссис Россия — Вселенная». Накануне Светлана возмущалась вниманием СМИ к ее персоне и расстраивалась из-за того, что не может засудить журналистов, которые очень аккуратно подают информацию о том, что машина зарегистрирована на нее.

