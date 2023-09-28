Дорожные работы на Ивановской спровоцировали транспортный коллапс в Невском районе

Невский район Петербурга встал встал в глухих пробках утром 28 сентября. Водители винят дорожные работы.
Народная улица встала в «жесточайшей пробке», сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». «Двигаемся по метру в 10 минут, ищите другие пути», — предупреждают автомобилисты. По данным «Яндекс.Пробок», в плотном 3-километровом заторе в сторону центра стоят Ивановская улица, Володарский мост и Народная улица от Мурманского шоссе, а также прилегающие к Народной улицы: проспект Большевиков и Дальневосточный проспект со стороны улицы Дыбенко, Октябрьская набережная с обеих сторон. Плотно также на улицах Бабушкина и Седова к Ивановской.
На Ивановской улице с 23 сентября ремонтируют дорожное покрытие. До 5 ноября из-за работ ограничено движение на участке от проспекта Обуховской Обороны до Белевского проспекта.
Из-за ограничений и пробки задерживается и общественный транспорт. С половины девятого утра в связи с дорожными работами на Ивановской автобусы №№ 5, 8, 11, 12, 56, 97, 118, 119, 140, 228, 239, 264, 288 и 476 следуют с получасовыми задержками, и время их пути увеличено, предупреждали в «Организаторе перевозок».