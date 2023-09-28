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    Дорожные работы на Ивановской спровоцировали транспортный коллапс в Невском районе

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    1 комментарий
    Фото: Читатель «Фонтанки» Максим
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    Невский район Петербурга встал встал в глухих пробках утром 28 сентября. Водители винят дорожные работы.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Народная улица встала в «жесточайшей пробке», сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». «Двигаемся по метру в 10 минут, ищите другие пути», — предупреждают автомобилисты. По данным «Яндекс.Пробок», в плотном 3-километровом заторе в сторону центра стоят Ивановская улица, Володарский мост и Народная улица от Мурманского шоссе, а также прилегающие к Народной улицы: проспект Большевиков и Дальневосточный проспект со стороны улицы Дыбенко, Октябрьская набережная с обеих сторон. Плотно также на улицах Бабушкина и Седова к Ивановской.

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    На Ивановской улице с 23 сентября ремонтируют дорожное покрытие. До 5 ноября из-за работ ограничено движение на участке от проспекта Обуховской Обороны до Белевского проспекта.

    Из-за ограничений и пробки задерживается и общественный транспорт. С половины девятого утра в связи с дорожными работами на Ивановской автобусы №№ 5, 8, 11, 12, 56, 97, 118, 119, 140, 228, 239, 264, 288 и 476 следуют с получасовыми задержками, и время их пути увеличено, предупреждали в «Организаторе перевозок».

    Фото: Читатель «Фонтанки» Максим

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    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 11:25
    Да, там поребрики меняют, старые бетонные сгнили наверное)) очередной идиотизм в конце года, ничего не меняется.
    +0−0
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