Посольство РФ сообщило об осквернении памятного камня советским солдатам в Швеции

Российское посольство в Швеции направило ноту в МИД королевства из-за осквернения камня, установленного в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик на севере страны. Об этом 28 сентября сообщается в telegram-канале российского диппредставительства.

«Памятный камень советским военнослужащим <...> был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима», — убеждены в диппредставительстве РФ. Уточняется, что камень был установлен в 2015 году посольством РФ и властями муниципалитета Лулео. Он расположен на месте пересылочного лагеря, через который бывшие советские военнопленные возвращались в Советский Союз из Норвегии.

Представители России в Швеции потребовали от местных властей восстановить первоначальный облик памятника и провести расследование по данному инциденту, а виновных — найти и наказать. Также в посольстве потребовали обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений в королевстве.

Предположительно, памятник был облит краской, однако в посольстве РФ от подробностей инцидента воздержались. При этом там напомнили, что УК Швеции предполагает следующие меры ответственности по подобным правонарушениям: компенсация ущерба, выплата штрафа или тюрьма сроком до четырех лет.

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