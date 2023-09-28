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    Посольство РФ сообщило об осквернении памятного камня советским солдатам в Швеции

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    5 комментариев

    Российское посольство в Швеции направило ноту в МИД королевства из-за осквернения камня, установленного в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик на севере страны. Об этом 28 сентября сообщается в telegram-канале российского диппредставительства.

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    «Памятный камень советским военнослужащим <...> был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима», — убеждены в диппредставительстве РФ. Уточняется, что камень был установлен в 2015 году посольством РФ и властями муниципалитета Лулео. Он расположен на месте пересылочного лагеря, через который бывшие советские военнопленные возвращались в Советский Союз из Норвегии.

    Представители России в Швеции потребовали от местных властей восстановить первоначальный облик памятника и провести расследование по данному инциденту, а виновных — найти и наказать. Также в посольстве потребовали обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений в королевстве.

    Предположительно, памятник был облит краской, однако в посольстве РФ от подробностей инцидента воздержались. При этом там напомнили, что УК Швеции предполагает следующие меры ответственности по подобным правонарушениям: компенсация ущерба, выплата штрафа или тюрьма сроком до четырех лет.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в марте 2022 года неизвестные облили краской памятник адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Корфу.

    Фото: t.me/rusembswe/1830

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    ПосольствоШвеция
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    Комментарии 5

    своих не бросаем28 Сен 2023 в 11:29
    в Швеции найдут и накажут без всяких выпуков из квазиимперии
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 11:22
    А у нас памятник совковым оркам вчера выкопали и на каменоломню увезли. А сегодня там плющадку ровняют. Мелочь, а приятно.
    +1−2
    Гость28 Сен 2023 в 11:22
    Советские солдаты в 41-45 в Швецию попадали только как дезертиры. Это им памятник?
    Например, в 41м при эвакуации флота из Таллина, несколько пароходов ушли в Швецию.
    Пароходы в 45м шведы возвратили, но мало кто из их пассажиров вернулся в совок.
    +0−3
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