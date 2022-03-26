Вандалы осквернили греческий памятник адмиралу Ушакову

Вандалы испачкали красной краской памятник адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Корфу. Снимок 26 марта опубликовало посольство России в Греции.
«Очередной антироссийский акт, который оборачивается против нашего общего исторического наследия», — написано под фото.
Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции. Неизвестный желтой краской на постаменте написал «Азов». Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.
В 1799 году эскадра Федора Ушакова выбила с Керкиры (Корфу) войска Наполеона, а также освободила и другие Ионические острова. В 1800–1807 годах в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи Островов — первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование.
РПЦ причислила Ушакова к лику святых в 2001 году. Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году.