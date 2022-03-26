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Вандалы осквернили греческий памятник адмиралу Ушакову

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Вандалы испачкали красной краской памятник адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Корфу. Снимок 26 марта опубликовало посольство России в Греции.

«Очередной антироссийский акт, который оборачивается против нашего общего исторического наследия», — написано под фото.

Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции. Неизвестный желтой краской на постаменте написал «Азов». Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

В 1799 году эскадра Федора Ушакова выбила с Керкиры (Корфу) войска Наполеона, а также освободила и другие Ионические острова. В 1800–1807 годах в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи Островов — первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование.

РПЦ причислила Ушакова к лику святых в 2001 году. Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году.

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Комментарии (4)

267188598
Историю же им дают выхолощенную, перевранную. Ничего не знают, не понимают. Дикие.
Экскомьюникадо
Кто такой?
07A
Вот дебилушки то! На Черноморском флоте большая часть матросов была из украинцев. Победы Ушакова это и победы украинцев.
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