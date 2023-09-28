Роджера Уотерса снова обвиняют в антисемитизме, на этот раз в документальном фильме

Сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса обвинили в антисемитизме. Соответствующие аргументы привел Боб Эзрин, спродюсировавший три альбома Pink Floyd, передает 27 сентября ТАСС со ссылкой на газету The Times.
По данным The Times, в готовящемся к выходу документальном фильме о Роджере Уотерсе, снятом при поддержке НПО Campaign Against Antisemitism («Кампания против антисемитизма»), Эзрин перечисляет оскорбительные действия Уотерса в адрес евреев.
Рождеру Уотерсу 80 лет, и ранее он уже сталкивался с обвинениями в антисемитизме. В мае 2023 года полиция Германии начала в отношении музыканта расследование после того, как на концерте в Берлине он вышел на сцену в костюме, напоминавшем нацистскую форму.
На том же концерте над сценой появлялась надувная свинья, на которой были изображены скрещенные молотки, логотип нефтяной компании Shell и звезда Давида. Также Уотерс критически высказывался о политике Израиля в отношении Палестины.