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    Роджера Уотерса снова обвиняют в антисемитизме, на этот раз в документальном фильме

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    2 комментария

    Сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса обвинили в антисемитизме. Соответствующие аргументы привел Боб Эзрин, спродюсировавший три альбома Pink Floyd, передает 27 сентября ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    По данным The Times, в готовящемся к выходу документальном фильме о Роджере Уотерсе, снятом при поддержке НПО Campaign Against Antisemitism («Кампания против антисемитизма»), Эзрин перечисляет оскорбительные действия Уотерса в адрес евреев.

    Рождеру Уотерсу 80 лет, и ранее он уже сталкивался с обвинениями в антисемитизме. В мае 2023 года полиция Германии начала в отношении музыканта расследование после того, как на концерте в Берлине он вышел на сцену в костюме, напоминавшем нацистскую форму.

    На том же концерте над сценой появлялась надувная свинья, на которой были изображены скрещенные молотки, логотип нефтяной компании Shell и звезда Давида. Также Уотерс критически высказывался о политике Израиля в отношении Палестины.

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    Роджер Уотерс
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    Комментарии 2

    правду не задушишь не убьёшь!28 Сен 2023 в 00:52
    путин кашляет в сторонке...
    +0−0
    chip128 Сен 2023 в 00:49
    Мне тоже не нравится оккупация Палестины, не думал, что это признак антисемитизма!
    +0−0
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