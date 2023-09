Роджера Уотерса снова обвиняют в антисемитизме, на этот раз в документальном фильме

Сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса обвинили в антисемитизме. Соответствующие аргументы привел Боб Эзрин, спродюсировавший три альбома Pink Floyd, передает 27 сентября ТАСС со ссылкой на газету The Times.



По данным The Times, в готовящемся к выходу документальном фильме о Роджере Уотерсе, снятом при поддержке НПО Campaign Against Antisemitism («Кампания против антисемитизма»), Эзрин перечисляет оскорбительные действия Уотерса в адрес евреев.

Рождеру Уотерсу 80 лет, и ранее он уже сталкивался с обвинениями в антисемитизме. В мае 2023 года полиция Германии начала в отношении музыканта расследование после того, как на концерте в Берлине он вышел на сцену в костюме, напоминавшем нацистскую форму.