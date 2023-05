Фрагмент шоу Роджера Уотерса не понравился немецкой полиции, начато расследование

После майского выступления в Берлине одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса полиция Германии начала расследование. Музыкант вышел на сцену в костюме, напоминающем нацистскую форму.

О расследовании 26 мая пишет BBC. Уотерс выступал в Берлине два дня в середение мая. Шоу предполагало, что одна из песен рок-оперы The Wall исполнялась музыкантом в черном кожаном плаще с красной повязкой, образ напоминал форму офицеров СС, но реальная символика была заменена на скрещенные молотки. Под конец песни In The Flesh Уотерс взял в руки имитацию автомата, похожего на «Шмайссер», и как бы расстрелял толпу.