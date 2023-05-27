Фрагмент шоу Роджера Уотерса не понравился немецкой полиции, начато расследование

После майского выступления в Берлине одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса полиция Германии начала расследование. Музыкант вышел на сцену в костюме, напоминающем нацистскую форму.
О расследовании 26 мая пишет BBC. Уотерс выступал в Берлине два дня в середение мая. Шоу предполагало, что одна из песен рок-оперы The Wall исполнялась музыкантом в черном кожаном плаще с красной повязкой, образ напоминал форму офицеров СС, но реальная символика была заменена на скрещенные молотки. Под конец песни In The Flesh Уотерс взял в руки имитацию автомата, похожего на «Шмайссер», и как бы расстрелял толпу.
Песня описывает впечатления человека, который под наркотиками воображает себя фашистским диктатором.
Полиция Германии усматривает в этом элементе шоу разжигание ненависти. «Было сочтено, что контекст, в котором использована эта одежда, способен служить одобрению, прославлению или оправданию жестокого и деспотического нацистского режима. Это посягает на человеческое достоинство потерпевших и таким образом нарушает общественное спокойствие», — цитирует издание официального представителя полиции Берлина Мартина Хальвега. Отмечается, что Уотерс не в первый раз выступает в подобной одежде, но она стала ближе к оригиналу.
К Уотерсу также есть претензии по части анисемитизма. Но том же концерте над сценой появлялась надувная свинья, на которой были изображены те же скрещенные молотки, логотип нефтяной компании Shell и звезда Давида. На декорациях появлялись имена погибшей из-за нацистов еврейской девочки Анны Франк и палестинско-американской журналистки Ширин Абу Акле, убитой израильскими военными.