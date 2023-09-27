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    Хинштейн: по делу о коррупции в Росгвардии задержали гендиректора автозавода

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    3 комментария

    По делу о коррупции при поставке комплексов «Аракс» для Росгвардии задержали гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» Наталью Барканову. Об этом 27 сентября сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

    Напомним, он же в июле рассказал о скандале с «Араксами». Преступную схему тогда вскрыли совместно управление собственной безопасности (ГУСБ) Росгвардии и ФСБ. Сумму ущерба оценивают в 227 миллионов рублей. «Аракс» - это передвижные комплексы для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов на базе автомобилей. По версии следствия, должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиком (ООО «Комплексные системы). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене.

    Как сообщает Хинштейн, следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело в отношении Баркановой. Она подозревается в том, что являлась одной из участниц схемы. По данным Хинштейна, Барканова написала явку с повинной и «уже дает признательные показания».

    ООО «Нижегородский автомобильный завод» производит пассажирские микроавтобусы и спецтранспорт на базе цельнометаллических фургонов Volkswagen Crafter, Renault Master и прочих моделей и марок. Предприятие производит и автобусы для Росгвардии.

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    ХинштейнАраксКоррупция
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    Комментарии 3

    Гость27 Сен 2023 в 20:46
    При малейшей возможности у нас воруют все и повсюду.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 20:37
    Коррупция в Росгвардии? Так нам же об этом Алексей Анатольевич ранее рассказывал. И его за это некий Золотов на дуэль вызывал. А надо было просто прокуратуре проявить интерес к делу.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 20:36
    Хинштейн сам то чего делает или просто знает чего по связям
    +0−0
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