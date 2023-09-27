Хинштейн: по делу о коррупции в Росгвардии задержали гендиректора автозавода

По делу о коррупции при поставке комплексов «Аракс» для Росгвардии задержали гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» Наталью Барканову. Об этом 27 сентября сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Напомним, он же в июле рассказал о скандале с «Араксами». Преступную схему тогда вскрыли совместно управление собственной безопасности (ГУСБ) Росгвардии и ФСБ. Сумму ущерба оценивают в 227 миллионов рублей. «Аракс» - это передвижные комплексы для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов на базе автомобилей. По версии следствия, должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиком (ООО «Комплексные системы). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене.

