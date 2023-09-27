В Москве открыли памятник Борису Моисееву. Элтон Джон прислал венок

Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Церемонию приурочили к годовщине со дня смерти исполнителя. Об этом 27 сентября сообщает «Стархит».
Автор: youtube.com/MOSCOW TODAY
Мероприятие организовал бывший директор Моисеева Сергей Горох. Менеджер установил памятник за свой счет. Издание пишет, что свою помощь предлагала также близкая подруга покойного Алла Пугачева. Филипп Киркоров не смог присутствовать на открытии скульптуры, но прислал венок с надписью «Боря, год как нет тебя, но в сердце навечно». Сообщается, что венок также передал Элтон Джон.
Артист скончался год назад в возрасте 67 лет, причиной стала острая сердечная недостаточность.