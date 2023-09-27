Омский таксист-рецидивист домогался до школьниц. Он орудовал в разных городах области

Таксиста из Омской области подозревают в насилии над школьницами. Он орудовал в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщила прокуратура Омской области 27 сентября. По данным ТАСС, мужчина уже был судим за аналогичные преступления.



По версии следствия, 33-летний водитель такси совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Это произошло 23 сентября в селе Лузино. Однако следователи предварительно установили причастность таксиста к аналогичным преступлениям в других населенных пунктах Омского района.