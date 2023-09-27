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    Омский таксист-рецидивист домогался до школьниц. Он орудовал в разных городах области

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    1 комментарий

    Таксиста из Омской области подозревают в насилии над школьницами. Он орудовал в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщила прокуратура Омской области 27 сентября. По данным ТАСС, мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

    По версии следствия, 33-летний водитель такси совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Это произошло 23 сентября в селе Лузино. Однако следователи предварительно установили причастность таксиста к аналогичным преступлениям в других населенных пунктах Омского района.

    Возбуждены уголовные дела по статьям «развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних». ТАСС сообщает, что ранее подозреваемый уже был судим по статье «насильственные действия сексуального характера».

    Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Он признал свою вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее в Петербурге педофила Пулю задержали за нападение на 12-летнюю девочку в Отрадном. Он вышел из тюрьмы несколько месяцев назад.

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    Насильственные действияПедофил
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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 17:08
    — Дорогая, а ваш супруг в постели супружеский долг исполняет?
    — Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!
    +0−0
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