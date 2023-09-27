Омский таксист-рецидивист домогался до школьниц. Он орудовал в разных городах области

Таксиста из Омской области подозревают в насилии над школьницами. Он орудовал в нескольких населенных пунктах региона. Об этом сообщила прокуратура Омской области 27 сентября. По данным ТАСС, мужчина уже был судим за аналогичные преступления.
По версии следствия, 33-летний водитель такси совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Это произошло 23 сентября в селе Лузино. Однако следователи предварительно установили причастность таксиста к аналогичным преступлениям в других населенных пунктах Омского района.
Возбуждены уголовные дела по статьям «развратные действия» и «насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних». ТАСС сообщает, что ранее подозреваемый уже был судим по статье «насильственные действия сексуального характера».
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