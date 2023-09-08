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    Спиральность истории. Педофила Пулю при задержании заковали в те же наручники, что и 20 лет назад

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска за полдня вычислили подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку в Отрадном. 20 лет назад его искали больше года.

    Сергей Прасолов, известный как байкер Пуля, вышел из колонии в мае этого года. Он отсидел 19 лет за серию изнасилований девочек 9–13 лет в Петербурге. Сорвался он, как полагает следствие, увидев школьницу из окна машины. Все, как и «предсказывал» в интервью «Фонтанке» главный «охотник на педофилов» полковник Алексей Родин.

    «20 лет назад пошла серия изнасилований девочек. Способ был следующий: преступник останавливался на машине, красном «Фольксвагене Пассате», предъявлял удостоверение сотрудника милиции. Говорил, что девочке нужно сесть в машину. Она садилась. Там он включал видеокамеру, совершал с ней непотребство — раздевал (если успевал), насиловал, иногда орально, совершал насильственные действия сексуального характера. Кто-то смог вырваться и убежать. Мы долго шли по следу, долго ловили, больше года. И при задержании на него я лично надевал наручники те же, которыми его заковали сегодня ночью. Такая вот спиральность истории», — рассказал 8 сентября «Фонтанке» Родин.

    По предварительной информации, был с Прасоловым разговор, мол, отсидел же 19 лет, неужели не хочется «пожить-поработать». «Хочу, — говорил. — Очень хочу, тут все интересно». Но ехал на машине, увидел девочку, остановился, проговорил ей свою старую «педофильскую» аффирмацию.

    Предварительно, она села в салон, он отвез в гаражи, наорал на нее, потрогал, а потом отпустил. Оправдывает себя задержанный тем, что якобы по всем СМИ проходила информация про его способ совершения преступления. И все родители и дети должны знать, что с незнакомым мужчиной нельзя садиться в машину. Эта девочка села, значит, она сама виновата.

    «Его нельзя выпускать из клетки, — уверен Родин. — Это «больной зверь», и он будет кусаться. А если бы он её убил или изнасиловал? Что у него (больного) могло включиться в мозгу? В любой момент, что угодно. Хорошо, что благодаря нашему опыту и технологиям, за полдня негодяй был установлен и задержан. Он решил показать девочке, что так делать не надо. Это ли не триггер?».

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