Правительство России предложило ввести полный запрет на экспорт купленного топлива

Правительство хочет ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным.



Кабмин также предлагает ряд других мер по решению топливного вопроса, в том числе корректировку демпфера. Кроме того, Новак предложил повысить заградительную пошлину на нефтепродукты для перекупщиков топлива с 20 до 50 тысяч рублей за тонну.

Решения по этим мерам будут приняты в ближайшее время, пообещал зампред.

На совещании Александр Новак также уточнил, что бессрочный запрет на экспорт топлива, введенный в России 21 сентября, привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину и на 16% — по дизелю.