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    Правительство России предложило ввести полный запрет на экспорт купленного топлива

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    8 комментариев

    Правительство хочет ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным.

    Кабмин также предлагает ряд других мер по решению топливного вопроса, в том числе корректировку демпфера. Кроме того, Новак предложил повысить заградительную пошлину на нефтепродукты для перекупщиков топлива с 20 до 50 тысяч рублей за тонну.

    Решения по этим мерам будут приняты в ближайшее время, пообещал зампред.

    На совещании Александр Новак также уточнил, что бессрочный запрет на экспорт топлива, введенный в России 21 сентября, привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину и на 16% — по дизелю.

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    Комментарии 8

    Гость27 Сен 2023 в 16:57
    Правильно, запретить, у нас энтих долларов... ну, вы поняли, про собак... зачем они нам
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:33
    По итогам запрета Белоруссия станет не только великой морской, но и великой нефтяной державой.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:32
    Про "экспорт купленного". Как говорится, когда ничего не понятно, значит тебя обманывают.
    +0−0
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