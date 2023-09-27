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    Путин дал российское гражданство атаману австралийских казаков

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    26 комментариев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации «атамана австралийских казаков» Семена Бойкова. Документ 27 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В 2022 году Бойков писал генконсулу России в Сиднее с просьбой предоставить ему политическое убежище, так как в Австралии его преследовали за его пророссийскую деятельность. С начала спецоперации он организовал несколько митингов в поддержку РФ. А в 2021 году требовал вернуть России пушки времен Крымской войны, которые ныне украшают парк в Сиднее и здания военного предназначения в других австралийских городах.

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    Комментарии 26

    Adis27 Сен 2023 в 17:00
    Блэд, а других то забот в стране нет!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:53
    Теперь с пушкой и на сво!
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 16:31
    Вот это действительно прорыв!
    +1−0
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