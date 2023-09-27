Путин дал российское гражданство атаману австралийских казаков

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации «атамана австралийских казаков» Семена Бойкова. Документ 27 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2022 году Бойков писал генконсулу России в Сиднее с просьбой предоставить ему политическое убежище, так как в Австралии его преследовали за его пророссийскую деятельность. С начала спецоперации он организовал несколько митингов в поддержку РФ. А в 2021 году требовал вернуть России пушки времен Крымской войны, которые ныне украшают парк в Сиднее и здания военного предназначения в других австралийских городах.