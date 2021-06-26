Казаки-воины хотят разоружить Австралию. Они требуют вернуть России пушки времен Крымской войны

Глава австралийского отдела Союза казаков — воинов России и зарубежья Семен Бойков намерен вернуть России пушки, отлитые в Петрозаводске и потерянные страной в ходе Крымской войны. О петиции, созданной им и зарегистрированной на сайте австралийского парламента, сообщает 26 июня ТАСС.
По информации издания, пушки были захвачены союзными войсками в 1853–1856 годах и отправились в города Британской империи и Австралии. Сейчас трофеи украшают парк Сентенниал в Сиднее, а также здания военного предназначения (казармы, оружейную палату) в Мельбурне, Аделаиде и других городах.
Австралийский отдел казаков-воинов в своем начинании полагается на найденные в госархиве страны недавно рассекреченные документы о том, что один из премьер-министров, правивший начале ХХ века, — Уильям Хьюз — хотел вернуть эти пушки стране-производителю. Среди аргументов он указывал, что «Россия будет очень признательна за возвращение пушек».
Теперь, уже в наши дни, Семен Бойков, обращаясь к парламенту Австралии, указывает, что «русские корабельные пушки, бывшие много лет символом войн и сражений, станут знаком мира и взаимопонимания».