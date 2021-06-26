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Казаки-воины хотят разоружить Австралию. Они требуют вернуть России пушки времен Крымской войны

Союз казаков России просит Австралию отдать 200-летние пушки

Глава австралийского отдела Союза казаков — воинов России и зарубежья Семен Бойков намерен вернуть России пушки, отлитые в Петрозаводске и потерянные страной в ходе Крымской войны. О петиции, созданной им и зарегистрированной на сайте австралийского парламента, сообщает 26 июня ТАСС.

По информации издания, пушки были захвачены союзными войсками в 1853–1856 годах и отправились в города Британской империи и Австралии. Сейчас трофеи украшают парк Сентенниал в Сиднее, а также здания военного предназначения (казармы, оружейную палату) в Мельбурне, Аделаиде и других городах.

Австралийский отдел казаков-воинов в своем начинании полагается на найденные в госархиве страны недавно рассекреченные документы о том, что один из премьер-министров, правивший начале ХХ века, — Уильям Хьюз — хотел вернуть эти пушки стране-производителю. Среди аргументов он указывал, что «Россия будет очень признательна за возвращение пушек».

Теперь, уже в наши дни, Семен Бойков, обращаясь к парламенту Австралии, указывает, что «русские корабельные пушки, бывшие много лет символом войн и сражений, станут знаком мира и взаимопонимания».

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Комментарии (16)

nalchik11
И всех этих казаков-воинов зовут Аниками
Otkating
Вспомнилось:

Финны в Выборге:
- Центр города - больно смотреть. Давайте мы его приведём в цивилизованное состояние.
Чиновники:
- Замечательно. Вы даёте нам денег - мы быстро и качественно всё выполним.
Финны:
- ... (Непереводимый древнефинский диалект).
Уехали финны.
266108100
А сами вернуться на любимую родину не желают?
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