Казаки-воины хотят разоружить Австралию. Они требуют вернуть России пушки времен Крымской войны

Глава австралийского отдела Союза казаков — воинов России и зарубежья Семен Бойков намерен вернуть России пушки, отлитые в Петрозаводске и потерянные страной в ходе Крымской войны. О петиции, созданной им и зарегистрированной на сайте австралийского парламента, сообщает 26 июня ТАСС.



По информации издания, пушки были захвачены союзными войсками в 1853–1856 годах и отправились в города Британской империи и Австралии. Сейчас трофеи украшают парк Сентенниал в Сиднее, а также здания военного предназначения (казармы, оружейную палату) в Мельбурне, Аделаиде и других городах.