Омбудсмен: 400 ошибочно призванных россиян демобилизовали

400 россиян, которых призвали на службу, несмотря на наличие оснований для отсрочки, демобилизовали. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 27 сентября. Ее слова передает ТАСС.



Москалькова рассказала, что к ней поступает «огромное количество обращений» по поводу призыва. По словам омбудсмена, ошибочно призывали отцов четырех детей или мужчин с заболеваниями, по которым гарантирована отсрочка. Всего после таких обращений удалось демобилизовать более 400 человек, уточняет Татьяна Москалькова. За какой период были демобилизованы граждане, не сообщается.