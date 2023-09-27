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    Омбудсмен: 400 ошибочно призванных россиян демобилизовали

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    23 комментария

    400 россиян, которых призвали на службу, несмотря на наличие оснований для отсрочки, демобилизовали. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 27 сентября. Ее слова передает ТАСС.

    Москалькова рассказала, что к ней поступает «огромное количество обращений» по поводу призыва. По словам омбудсмена, ошибочно призывали отцов четырех детей или мужчин с заболеваниями, по которым гарантирована отсрочка. Всего после таких обращений удалось демобилизовать более 400 человек, уточняет Татьяна Москалькова. За какой период были демобилизованы граждане, не сообщается.

    В декабре 2022 года омбудсмен тоже говорила о большом количестве жалоб на ошибочную мобилизацию. Москалькова рекомендовала четко прописать в законодательстве основания и процедуру демобилизации граждан, если установлено, что их призвали на военную службу по ошибке.

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    Комментарии 23

    Гость27 Сен 2023 в 14:57
    Стоит солдат на посту -
    А у солдата стоит.
    Как дуб стоит, как гранит.
    И служба его нелегка -
    Ведь рядом с солдатом стоит
    Священное знамя полка...
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:39
    Лежит она повзводно, повзводно
    С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
    А лежит она подснежно, подводно,
    И подснежники растут у старшины на голове.
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:39
    Генералы все долги свои отдали,
    И медали понадели, и на пенсии давно.
    Генералы мирно ходят городами
    И не помнят этой роты, и не помнят все равно.
    +0−0
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