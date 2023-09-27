Омбудсмен: 400 ошибочно призванных россиян демобилизовали

400 россиян, которых призвали на службу, несмотря на наличие оснований для отсрочки, демобилизовали. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 27 сентября. Ее слова передает ТАСС.
Москалькова рассказала, что к ней поступает «огромное количество обращений» по поводу призыва. По словам омбудсмена, ошибочно призывали отцов четырех детей или мужчин с заболеваниями, по которым гарантирована отсрочка. Всего после таких обращений удалось демобилизовать более 400 человек, уточняет Татьяна Москалькова. За какой период были демобилизованы граждане, не сообщается.
В декабре 2022 года омбудсмен тоже говорила о большом количестве жалоб на ошибочную мобилизацию. Москалькова рекомендовала четко прописать в законодательстве основания и процедуру демобилизации граждан, если установлено, что их призвали на военную службу по ошибке.